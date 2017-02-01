"Шахтер" разгромил "Ольяненсе", Бланко Лещук оформил первый хет-трик (фото)

Донецкий "Шахтер" в паузе между матчами международного товарищеского турнира Atlantic Cup провел спарринг с португальским "Ольяненсе", выступающем во второй лиге.

Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0. Первый хет-трик в оранжево-черной футболке на свой счет записал аргентинский новичок Густаво Бланко Лещук.

В пятницу, 3 февраля, команда Паулу Фонсеки в рамках Atlantic Cup встретится с датским "Ольборгом". Начало в 18:00. Напомним, в первом матче "горняки" уступили "Яблонцу" в серии послематчевых пенальти.

"Шахтер" – "Ольяненсе" – 3:0

Голы: Лещук (25, 28, 51)

"Шахтер": Кудрик (Каниболоцкий, 68), Кобин (Срна, 68), Кривцов (Кучер, 68), Ордец (Ракицкий, 68), Матвиенко, Степаненко (к) (Танковский, 68), Малышев (Борячук, 46), Бернард (Азеведо, 68), Алан Патрик (Фред, 68), Тайсон (Марлос, 68), Лещук

"Ольяненсе": Сковрон (Родолфу, 46), Фрейтас (Кубронн, 46), Дуке (к), Кинг (Эйра, 46), Кики (Кабрал, 46), Абреу (Манэ, 46), Джеревини (Албину, 75), Х'Майдат (Галасси, 46), Алдаир (Барруш, 78), Мангни (Гонсалес, 46), Сиссе (Агиляр, 46)