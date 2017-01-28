"Шахтер" разгромил "Норчепинг" в товарищеском матче

Сегодня, 19:36

"Горняки" забили в ворота шведского клуба шесть мячей

Обыграли скандинавов. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Обыграли скандинавов. Фото ФК "Шахтер"

На сборах в Португалии сегодня донецкий "Шахтер" провел товарищеский матч со шведским "Норчепингом".

Украинский клуб добыл разгромную победу над скандинавами. После скромного начала – всего один гол в первом тайме, после перерыва в ворота соперников влетело еще пять мячей.

"Шахтер" – "Норчепинг" – 6:1

Голы: Кучер (18), Срна (51), Зубков (54), Тайсон (64), Лещук (72), Фред (84) – Элиассон (69)/
футбол, товарищеский матч, Шахтер Донецк

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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