"Шахтер" разгромил "Норчепинг" в товарищеском матче
"Горняки" забили в ворота шведского клуба шесть мячей
На сборах в Португалии сегодня донецкий "Шахтер" провел товарищеский матч со шведским "Норчепингом".
Украинский клуб добыл разгромную победу над скандинавами. После скромного начала – всего один гол в первом тайме, после перерыва в ворота соперников влетело еще пять мячей.
"Шахтер" – "Норчепинг" – 6:1
Голы: Кучер (18), Срна (51), Зубков (54), Тайсон (64), Лещук (72), Фред (84) – Элиассон (69)/
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