"Шахтер" поздравил "Донбасс" с завоеванием титула чемпионов

Хоккейный клуб "Донбасс" в пятницу стал чемпионом Украины в сезоне 2016/17. В шестом матче финальной серии плей-офф "Донбасс" обыграл "Кременчуг" со счетом 2:1 и таким образом праздновал общую победу в серии – 4:2.

"Донбасс" становится лучшей командой страны второй сезон кряду, а всего у донецкого клуба уже пять чемпионских титулов.

С титулом клуб из Донецка поздравили земляки – футболисты "Шахтера":