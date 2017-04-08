"Шахтер" поздравил "Донбасс" с завоеванием титула чемпионов
Клуб из Донецка стал чемпионом Украины по хоккею
Хоккейный клуб "Донбасс" в пятницу стал чемпионом Украины в сезоне 2016/17. В шестом матче финальной серии плей-офф "Донбасс" обыграл "Кременчуг" со счетом 2:1 и таким образом праздновал общую победу в серии – 4:2.
"Донбасс" становится лучшей командой страны второй сезон кряду, а всего у донецкого клуба уже пять чемпионских титулов.
С титулом клуб из Донецка поздравили земляки – футболисты "Шахтера":
"Шахтер" поздравляет своих земляков и друзей с этим достижением! "Донбасс" в который раз подтвердил, что, даже находясь в столь непростых условиях, является самой сильной командой Украины. Данный успех – результат огромного труда хоккеистов, тренерского штаба, руководства клуба. И, конечно, золотые медали – заслуга болельщиков! Мы искренне желаем вам не останавливаться на достигнутом, прогрессировать и покорять новые хоккейные вершины. "Шахтер" вместе со всем горняцким краем гордится вами и болеет за "Донбасс"!
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