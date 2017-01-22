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"Севилья" выдала лучший в своей истории первый круг чемпионата Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7906/35_main.1485105553.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/35_tn.1485105553.jpg Футбол Команда Сампаоли после 19-го тура команда занимает второе место в турнирной таблице

"Севилья" выдала лучший в своей истории первый круг чемпионата Испании

Сегодня, 19:19

Команда Сампаоли после 19-го тура команда занимает второе место в турнирной таблице

Фото AFP
Фото AFP

"Севилья" под руководством аргентинского тренера Хорхе Сампаоли проводит свой самый успешный сезон в Ла Лиге.

Переиграв в драматическом матче "Осасуну", Севилья завершила первый круг с рекордным показателем в 42 очка.

Команда Сампаоли выиграла 13 матчей, три сыграла вничью и три проиграла. После 19-го тура команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера "Реала" на одно очко, но "сливочные" имеют матч в запасе.
футбол, чемпионат Испании, Севилья

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Источник:

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