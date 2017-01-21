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Селезнев дебютный гол в Турции забил с пенальти (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/18_main.1485033539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/18_tn.1485033539.jpg Футбол Украинский нападающий с пенальти забил "Галатасараю" в чемпионате Турции

Селезнев дебютный гол в Турции забил с пенальти (видео)

Сегодня, 23:18

Украинский нападающий с пенальти забил "Галатасараю" в чемпионате Турции

Евгений Селезнев забил &quot;Галатасараю&quot; с пенальти. Фото facebook.com/kardemirdckarabukspor
Евгений Селезнев забил "Галатасараю" с пенальти. Фото facebook.com/kardemirdckarabukspor

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил свой первый гол в чемпионате Турции. В субботу в матче 18-го тура турецкой Суперлиги "Карабюкспор" с Селезневым в составе одержал волевую победу на своем поле над "Галатасараем" со счетом 2:1.

Селезнев забил гол на 31-й минуте с пенальти, сравняв счет.

"Всех с победой! Эти секунды дорогого стоят! Ради этого стоит играть!", – написал Евгений после матча в социальной сети, подкрепив видео празднования победы с фанатами команды.

видео голов, Евгений Селезнев, Галатасарай, нападающий, чемпионат Турции, Карабюкспор

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Источник:

Сегодня|Спорт

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