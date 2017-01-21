Селезнев дебютный гол в Турции забил с пенальти (видео)

Украинский нападающий Евгений Селезнев забил свой первый гол в чемпионате Турции. В субботу в матче 18-го тура турецкой Суперлиги "Карабюкспор" с Селезневым в составе одержал волевую победу на своем поле над "Галатасараем" со счетом 2:1.

Селезнев забил гол на 31-й минуте с пенальти, сравняв счет.

"Всех с победой! Эти секунды дорогого стоят! Ради этого стоит играть!", – написал Евгений после матча в социальной сети, подкрепив видео празднования победы с фанатами команды.