Сборная Украины заняла третье место на "Кубке Эгейского моря"
В поединке за "бронзу" наши футболисты разгромили Словакию
Юношеская сборная Украины (U-16) победой завершила свои выступления на международном турнире в Турции "Кубок Эгейского моря".
В поединке за третье место украинская команда обыграла Словакию – 3:0. Дублем в нашей команде отличился Михаил Мудрик, еще один гол в матче на счету словацкого игрока Ивана Месика, который поразил собственые ворота.
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