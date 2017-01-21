Сборная Украины заняла третье место на "Кубке Эгейского моря"

В поединке за "бронзу" наши футболисты разгромили Словакию

Юношеская сборная Украины (U-16) победой завершила свои выступления на международном турнире в Турции "Кубок Эгейского моря".

В поединке за третье место украинская команда обыграла Словакию – 3:0. Дублем в нашей команде отличился Михаил Мудрик, еще один гол в матче на счету словацкого игрока Ивана Месика, который поразил собственые ворота.