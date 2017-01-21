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Сборная Украины заняла третье место на "Кубке Эгейского моря" http://www.segodnya.ua/img/article/7904/61_main.1485001402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/61_tn.1485001402.jpg Футбол В поединке за "бронзу" наши футболисты разгромили Словакию

Сборная Украины заняла третье место на "Кубке Эгейского моря"

Сегодня, 14:23

В поединке за "бронзу" наши футболисты разгромили Словакию

Юношеская сборная Украины. Фото ФФУ
Юношеская сборная Украины. Фото ФФУ

Юношеская сборная Украины (U-16) победой завершила свои выступления на международном турнире в Турции "Кубок Эгейского моря".

В поединке за третье место украинская команда обыграла Словакию – 3:0. Дублем в нашей команде отличился Михаил Мудрик, еще один гол в матче на счету словацкого игрока Ивана Месика, который поразил собственые ворота.
футбол, сборная Украины U16

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Источник:

ФФУ

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