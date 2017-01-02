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Сборная Украины по футболу – разочарование 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7851/52_main.1483356411.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/52_tn.1483356411.jpg Футбол Больше половины проголосовавших считают, что футбольная сборная – главное разочарование года в спорте

Сборная Украины по футболу – разочарование 2016 года

Сегодня, 16:01

Больше половины проголосовавших считают, что футбольная сборная – главное разочарование года в спорте

Сборная Украины на Евро-2016 заняла последнее место в группе, не забив ни одного гола. Фото AFP
Сборная Украины на Евро-2016 заняла последнее место в группе, не забив ни одного гола. Фото AFP

Накануне Нового года на нашем сайте стартовал опрос на звание главного разочарования в украинском спорте в 2016 году. Было четыре претендента: сборная Украины по футболу, олимпийская сборная Украины, киевское "Динамо" и Владимир Кличко.

"Победила" сборная Украины по футболу с результатом 52%. Наша сборная стала худшей командой чемпионата Европы во Франции. Три поражения в трех матчах, ни одного забитого гола (0:2 с Германией и Северной Ирландией, 0:1 с Польшей). После Евро главный тренер Михаил Фоменко подал в отставку, а новым наставником сборной стал Андрей Шевченко.

Второе место в опросе у Владимира Кличко – 21%. Многолетний лидер супертяжелого дивизиона в профессиональном боксе в конце 2015 года проиграл по очкам Тайсону Фьюри и потерял все свои чемпионские пояса. В этом году Владимир не провел ни одного боя: дважды по вине британского боксера срывался реванш с Тайсоном Фьюри, другие бои команда украинского боксера решила не организовывать. В конце года подписан контракт на бой Кличко – Джошуа 29 апреля 2017 года. На момент проведения боя Владимиру будет уже 41 год.

Третье место – у киевского "Динамо" – 14%. Чемпион Украины в нынешнем сезоне безнадежно отстает в таблице от донецкого "Шахтера" – после 18 туров "горняки" впереди на 13 очков. В Лиге чемпионов команда Сергея Реброва заняла последнее место в группе.

Лишь 13% болельщиков считают, что разочарованием года стала олимпийская сборная Украины.

Олимпиада в Бразилии стала самыми провальными летними Играми в истории сборной Украины. Наши спортсмены завоевали всего 11 медалей: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали вылились аж в 31-е общекомандное место. До этого антирекорд по качеству наград принадлежал Сиднею-2000, где было 23 медали, включая три – высшей пробы.
опрос, Сборная Украины

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Сегодня|Спорт

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