Самому высокооплачиваемому футболисту измазали лицо тортом
Карлос Тевес отпраздновал день рождения в китайской команде
Футболисты "Шанхай Шэньхуа" поздравили с днем рождения нападающего Карлоса Тевеса, которому сегодня исполняется 33 года.
Игроки китайского клуба спели аргентинцу Happy Birthday to You и измазали ему лицо тортом.
Тевес перешел в "Шанхай Шэньхуа" в декабре прошлого года и стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом примерно 720 тысяч евро в неделю.
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