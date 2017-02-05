Самому высокооплачиваемому футболисту измазали лицо тортом

Сегодня, 14:43

Карлос Тевес отпраздновал день рождения в китайской команде

У Карлоса Тевеса день рождения. Фото Instagram
У Карлоса Тевеса день рождения. Фото Instagram

Футболисты "Шанхай Шэньхуа" поздравили с днем рождения нападающего Карлоса Тевеса, которому сегодня исполняется 33 года.

Игроки китайского клуба спели аргентинцу Happy Birthday to You и измазали ему лицо тортом.

Тевес перешел в "Шанхай Шэньхуа" в декабре прошлого года и стал самым высокооплачиваемым игроком мира с окладом примерно 720 тысяч евро в неделю.

The team celebrates birthday with Carlitos @tevezoficial

Видео опубликовано Shanghai Shenhua (@shanghaishenhua)

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Источник:

Championat.ru

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