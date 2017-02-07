С "Днепра" сняли 6 очков за долг в 125 тысяч долларов

ФИФА приняла решение снять с "Днепра" шесть очков из-за долгов перед бывшим футболистом команды Данило Соузой. Днепряне должны были игроку 125 тысяч долларов, однако вовремя не погасили задолженность.

Снятие очков с клуба теперь подтвердил и официальный сайт украинской Премьер-лиги. "За невыполнение ФК "Днепр" решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22 сентября 2016 года, главную команду лишили 6 турнирных очков. Соответствующее письмо поступило в ФФУ от ФИФА", – гласит заявление.

Таким образом, теперь в активе "Днепра" шесть очков и промежуточное 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.