Россияне взяли в аренду футболиста из чемпионата Китая

Сегодня, 11:44

"Арсенал" из Тулы арендовал у "Шанхай Шэньхуа" защитника сборной Замбии Сунзу

Стопилла Сунза. Фото arsenaltula.ru
Стопилла Сунза. Фото arsenaltula.ru

Тульский футбольный клуб "Арсенал" взял в аренду у китайского "Шанхай Шэньхуа" защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Первую половину этого сезона 27-летний Сунзу провел в аренде во французском "Лилле", отыграв за него пять матчей. Ранее защитник также выступал за французские "Сошо" и "Шатору". В активе Сунзу 62 игры и 4 гола за сборную Замбии, вместе с которой в 2012 году он выиграл Кубок африканских наций.
чемпионат России, Шанхай Шэньхуа, чемпионат Китая, Арсенал Тула

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РСпорт

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