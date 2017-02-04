Россияне взяли в аренду футболиста из чемпионата Китая

Тульский футбольный клуб "Арсенал" взял в аренду у китайского "Шанхай Шэньхуа" защитника сборной Замбии Стопиллу Сунзу.

Арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Первую половину этого сезона 27-летний Сунзу провел в аренде во французском "Лилле", отыграв за него пять матчей. Ранее защитник также выступал за французские "Сошо" и "Шатору". В активе Сунзу 62 игры и 4 гола за сборную Замбии, вместе с которой в 2012 году он выиграл Кубок африканских наций.