"Реал" отказался продать полузащитника в "Ливерпуль" за 50 миллионов евро

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в услугах полузащитника мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает AS.

Согласно информации источника, мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста € 50 млн. Однако "Королевский клуб" расставаться со своим футболистом не намерен. Сам Асенсио также хочет продолжить выступление за испанский гранд.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан по ходу текущего сезона неоднократно подчеркивал, что молодой футболист пользуется его полным доверием.

Асенсио принял участие в 29 играх "Реала" во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.