"Реал" отказался продать полузащитника в "Ливерпуль" за 50 миллионов евро

Сегодня, 15:02

Марко Асенсио пользуется доверием у главного тренера "сливочных"

Марко Асенсио. Фото AFP
Марко Асенсио. Фото AFP

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в услугах полузащитника мадридского "Реала" Марко Асенсио, сообщает AS.

Согласно информации источника, мерсисайдцы предложили за 21-летнего футболиста € 50 млн. Однако "Королевский клуб" расставаться со своим футболистом не намерен. Сам Асенсио также хочет продолжить выступление за испанский гранд.

Наставник "сливочных" Зинедин Зидан по ходу текущего сезона неоднократно подчеркивал, что молодой футболист пользуется его полным доверием.

Асенсио принял участие в 29 играх "Реала" во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
футбол, чемпионат Англии, чемпионат Испании, Ливерпуль, Реал Мадрид, Марко Асенсио

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Источник:

Championat.ru

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