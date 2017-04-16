"Реал" летом сыграет с командой звезд MLS
"Королевский клуб" станет первым представителем Испании, сыгравшим со сборной звезд MLS
Мадридский "Реал" летом этого года станет участником Матча всех звезд MLS, в рамках которого сыграет со сборной звезд североамериканского чемпионата. Игра пройдет 2 августа в Чикаго, сообщается на официальном сайте MLS.
"Реал" станет первым испанским клубом, сыгравшим со сборной звезд MLS. Главным тренером этой команды будет наставник "Чикаго Файр" Велько Паунович, проведший большую часть игровой карьеры в Испании.
В 2016 году сборная звезд MLS встречалась с лондонским "Арсеналом" и проиграла со счётом 1:2.
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