"Реал" летом сыграет с командой звезд MLS

Сегодня, 11:16

"Королевский клуб" станет первым представителем Испании, сыгравшим со сборной звезд MLS

Фото AFP
Фото AFP

Мадридский "Реал" летом этого года станет участником Матча всех звезд MLS, в рамках которого сыграет со сборной звезд североамериканского чемпионата. Игра пройдет 2 августа в Чикаго, сообщается на официальном сайте MLS.

"Реал" станет первым испанским клубом, сыгравшим со сборной звезд MLS. Главным тренером этой команды будет наставник "Чикаго Файр" Велько Паунович, проведший большую часть игровой карьеры в Испании.

В 2016 году сборная звезд MLS встречалась с лондонским "Арсеналом" и проиграла со счётом 1:2.
футбол, товарищеский матч, Реал Мадрид, MLS

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Championat.ru

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