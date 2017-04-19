"Реал" и "Бавария" выдали суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов

Пенальти, удаление, дополнительное время и шесть голов – итог ответного матча, который вывел "Реал" в полуфинал

В Мадриде прошел ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария".

Неделю назад испанский клуб выиграл на выезде со счетом 2:1. Сегодня по окончании основного времени матча с таким же счетом выиграла "Бавария", переведя выяснение отношений в дополнительное время.

90 минут. Обе команды имели множество моментов для взятия ворот, причем по разу защитники "Реала" и "Баварии" выбивали мяч с линии ворот. В начале второго тайма Роберт Левандовский реализовал пенальти, назначенный за фол на Роббене. Криштиану Роналду восстановил равновесие на 76-й, но уже спустя две минуты Серхио Рамос в попытке отпасовать своему вратарю оформил автогол.

В концовке первого тайма "Бавария" осталась в меньшинстве после спорного удаления Артуро Видаля. Венгерский арбитр Виктор Кашшаи, известный тем, что не засчитал гол Украины в ворота Англии на Евро-2012, допустил и сегодня несколько серьезных ошибок.

Дополнительное время. В концовке первого тайма дополнительного времени Роналду из офсайда сделал счет – 2:2.Он же в начале второго экстра-тайма оформил хет-трик, забив таким образом 100 мячей в Лиге чемпионов. Ни одному футболисту в истории футбола не удавалось этого сделать до сих пор.

Точку в матче (4:2) поставил вышедший на замену 21-летний полузащитник "Реала" Марко Аленсио. "Реал" сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

В параллельном матче мадридский "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Лестером" (1:1) и вышел в полуфинал ЛЧ.