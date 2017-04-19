"Реал" – "Бавария": яркие кадры битвы за полуфинал ЛЧ в Мадриде Сегодня, 00:31 Просмотров: ...

В дополнительное время "Реал" вырвал победу, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и рекорд турнира

























"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP



"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

В Мадриде прошел ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария", в котором хозяева в дополнительное время выиграли со счетом 4:2 и вышли в полуфинал. "Реал" и "Бавария" выдали суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов