"Реал" – "Бавария": яркие кадры битвы за полуфинал ЛЧ в Мадриде

Сегодня, 00:31

В дополнительное время "Реал" вырвал победу, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и рекорд турнира


"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

"Реал" - "Бавария" - 4:2. Фото AFP

В Мадриде прошел ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария", в котором хозяева в дополнительное время выиграли со счетом 4:2 и вышли в полуфинал.

"Реал" и "Бавария" выдали суперматч в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лига чемпионов, Реал Мадрид, Бавария, Криштиану Роналду

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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