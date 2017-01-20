Полуобнаженная фотосессия женской футбольной команды вызвала скандал в Голландии (фото)
Девушки считают, что в свое свободное время имеют право заниматься тем, что им нравится
Любительская женская футбольная команда из маленького поселка Котхэн неподалеку от Утрехта приняла участие в откровенной фотосессии на фоне пожарной машины.
Снимки должны были стать частью домашней коллекции девушек, но неизвестный разметил их в сети, что вызвало резонанс в общественности.
С критикой в адрес спортсменок выступили пользователи соцсетей и местных форумов, также свое недовольство произошедшим выразил президент клуба, запретив игрокам общаться со СМИ.
В то же время девушки считают, что в свое свободное время имеют право заниматься тем, что им нравится. Но они все же жалеют, что снимки просочились в интернет.
Досталось за фотосессию и пожарникам. Но руководство пожарной части не стало разглашать виновных в произошедшем, чтобы эта тема не распространялась в прессе.
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