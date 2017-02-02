Питер Крауч отпраздновал 100-й гол в Премьер-лиге танцем робота (видео)

36-летний форвард стал самым возрастным игроком турнира, кому покорился этот рубеж

Нападающий "Сток Сити" Питер Крауч забил 100-й мяч в английской Премьер-лиге, отличившись в матче 23-го тура с "Эвертоном".

36-летний форвард стал самым возрастным игроком турнира, кому покорился этот рубеж. Крауч отпраздновал гол фирменным танцем робота. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Крауч известен своим ростом – 201 сантиметр. 48 из 100 мячей в АПЛ форвард забил головой. На протяжении своей карьеры он выступал за многие английские клубы, в числе которых "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Нападающий играл в составе сборной Англии с 2005 по 2010 год. За это время он принял участие в 42 матчах национальной команды, отличившись 22 раза.