Онлайн матча "Лестер" – "Атлетико"

Сегодня, 12:07

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

Онлайн матча "Лестер" &ndash; "Атлетико"

Во вторник, 18 апреля, на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Лестер" примет мадридский "Атлетико".

В первом мате в Мадриде "Атлетико" одержал победу благодаря ошибочному пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.

В сегодняшней встрече не смогут сыграть у "Лестера" Менди (голеностоп), Ваге (плечо), Хут (дисквалификация). У "Атлетико" поединок пропустят Тьягу (не попал в заявку), Врсалько (колено), Аугусто Фернандес (колено).

Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команды Диего Симеоне – 2.05, на ничью – 3.50, – на победу "Лестера" – 3.90.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Лестер" – "Атлетико" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!
 
Обзор первого матча команд в Испании Удар Гризманна с пенальти принес "Атлетико" победу в первом матче - 1:0 "Лестер" в предыдущих домашних матчах Лиги чемпионов только побеждал У хозяев матч из-за дисквалификации пропустит Хут В этом сезоне "Атлетико" выиграл три из четырех гостевых матчей Лиги чемпионо Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро (14 голов в этом сезоне) оправился от тендинита и готов сыграть против "Лестера"#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/QUDtvmOwn6 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 апреля 2017 г. Тренировка Лестера накануне встречи Тренировка "Лестера": реакция + рывок #ЛигаЧемпионовpic.twitter.com/IBoyq8ewlM — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 17 апреля 2017 г.

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