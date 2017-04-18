Онлайн матча "Лестер" – "Атлетико"

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

Во вторник, 18 апреля, на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Лестер" примет мадридский "Атлетико".

В первом мате в Мадриде "Атлетико" одержал победу благодаря ошибочному пенальти, который реализовал Антуан Гризманн.

В сегодняшней встрече не смогут сыграть у "Лестера" Менди (голеностоп), Ваге (плечо), Хут (дисквалификация). У "Атлетико" поединок пропустят Тьягу (не попал в заявку), Врсалько (колено), Аугусто Фернандес (колено).

Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команды Диего Симеоне – 2.05, на ничью – 3.50, – на победу "Лестера" – 3.90.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Лестер" – "Атлетико" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!