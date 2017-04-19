Онлайн матча "Барселона" – "Ювентус"

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала "Барселона" – "Ювентус" Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

В среду, 19 апреля, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Барселона" примет итальянский "Ювентус".

Первый матч в Турине завершился разгромной победой "Ювентуса" со счетом 3:0, однако каталонцы в этом розыгрыше ЛЧ уже имеют опыт отыгрыша после крупного поражения в первом матче. В 1/8 финала они взяли реванш у "ПСЖ" после поражения в гостях 0:4.

Официальный сайт УЕФА приводит такие кадровые расклады команд. У "Барселоны" не сыграют Рафинья (колено), Алеш Видаль (голеностоп), под вопросом участие Арда Турана (пах), Маскерано (икроножная мышца), Матье (не уточняется).

У "Ювентуса" потерь меньше: точно не сыграет Пьяца (колено), под вопросом Дибала (голеностоп).

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команды Луиса Энрике – 1.48, на ничью – 5.00, – на победу "Ювентуса" – 6.50.

А вот на выход в следующий раунд шансов намного больше у "Ювентуса" – 1.13 против 6.00 против каталонцев.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Барселона" – "Ювентус" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!