Онлайн матча "Барселона" – "Ювентус"

Сегодня, 16:22

Текстовая трансляция ответного матча 1/4 финала "Барселона" – "Ювентус" Лиги чемпионов с фото, видео и комментариями

Онлайн матча "Барселона" &ndash; "Ювентус"

В среду, 19 апреля, на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Барселона" примет итальянский "Ювентус".

Первый матч в Турине завершился разгромной победой "Ювентуса" со счетом 3:0, однако каталонцы в этом розыгрыше ЛЧ уже имеют опыт отыгрыша после крупного поражения в первом матче. В 1/8 финала они взяли реванш у "ПСЖ" после поражения в гостях 0:4.

Официальный сайт УЕФА приводит такие кадровые расклады команд. У "Барселоны" не сыграют Рафинья (колено), Алеш Видаль (голеностоп), под вопросом участие Арда Турана (пах), Маскерано (икроножная мышца), Матье (не уточняется).

У "Ювентуса" потерь меньше: точно не сыграет Пьяца (колено), под вопросом Дибала (голеностоп).

Букмекеры считают "Барселону" фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команды Луиса Энрике – 1.48, на ничью – 5.00, – на победу "Ювентуса" – 6.50.

А вот на выход в следующий раунд шансов намного больше у "Ювентуса" – 1.13 против 6.00 против каталонцев.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Барселона" – "Ювентус" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!
 
Последний раз "Ювентус" играл на "Камп Ноу" на пути к финалу 2003 года. Туринцы тогда выбили "Барселону" по итогам дополнительного времени. Анонс матчей среды в Лиге чемпионов: Дортмунд надеется на Скомину, "Барса" будет бежать Учитывая, что у соперника будут шансы, и он может забить нам гол, мы должны забивать пять мячей, – сказал перед матчем Луис Энрике. – Нужно быть максимально эффективными, создавать моменты, забивать голы. Подробнее... La Rambla is black and white! https://t.co/cVIHGzRasi #FINOALLAFINE #ItsTime #UCL pic.twitter.com/reKaAfv6wl — JuventusFC (@juventusfcen) 19 апреля 2017 г. "Ювентус" со счетом 3:0 победил в Турине "Барселона" одержала в Лиге чемпионов 15 домашних побед подряд и может повторить рекорд "Баварии" В 1/8 финала каталонцы отыгрались после поражения от "ПСЖ" со счетом 0:4 Последний визит на "Камп Ноу" принес "Юве" победу - 2:1 (доп. вр.) в 1/4 финала-2002/03 Обзор первого матча "Ювентус" - "Барселона" - 3:0 Месси забил 498 голов за "Барселону" во сех турнирах. Ждем юбилея? Напомним, вчера его главный конкурент за футбольную корону Криштиану Роналду оформил сотню голов в Лиге чемипонов

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