Официально: защитник Алексей Дитятьев подписал контракт с "Карпатами"
Последним клубом футболиста была полтавская "Ворскла"
Центральный защитник Алексей Дитятьев подписал с львовскими "Карпатами" трехлетний контракт. Последний клубом защитника была полтавская "Ворскла", в составе которой 28-летний футболист сыграл 40 матчей, в которых сумел четыре раза поразить ворота соперника.
Ранее, Дитятьев выступал за донецкий "Олимпик", "Крымтеплицу", "Буковину" и "Энергию" из Новой Каховки.
В "Карпатах" Алексей Дитятьев будет выступать под 34 номером.
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