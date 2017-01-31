Официально: защитник Алексей Дитятьев подписал контракт с "Карпатами"

Центральный защитник Алексей Дитятьев подписал с львовскими "Карпатами" трехлетний контракт. Последний клубом защитника была полтавская "Ворскла", в составе которой 28-летний футболист сыграл 40 матчей, в которых сумел четыре раза поразить ворота соперника.

Ранее, Дитятьев выступал за донецкий "Олимпик", "Крымтеплицу", "Буковину" и "Энергию" из Новой Каховки.

В "Карпатах" Алексей Дитятьев будет выступать под 34 номером.