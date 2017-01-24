Официально: Василий Кравец стал игроком испанского "Луго"

Защитник львовских "Карпат" Василий Кравец сегодня подписал контракт с испанским клубом "Луго". Пока что на условиях аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний Кравец провел за "Карпаты" 15 матчей в чемпионата Украины и 2 в Кубке Украины.

Его нынешний клуб "Луго" выступает во втором по силе испанском дивизионе. Команда идет на восьмом месте и отстает всего на одно очко от зоны плей-офф за выход в Примеру.