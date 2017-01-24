Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
Официально: Василий Кравец стал игроком испанского "Луго" http://www.segodnya.ua/img/article/7912/55_main.1485259795.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/55_tn.1485259795.jpg Футбол 19-летний защитник подписал арендное соглашение до конца сезона

Официально: Василий Кравец стал игроком испанского "Луго"

Сегодня, 14:09

19-летний защитник подписал арендное соглашение до конца сезона

Кравец подписал контракт. Фото ФК &quot;Луго&quot;
Кравец подписал контракт. Фото ФК "Луго"

Защитник львовских "Карпат" Василий Кравец сегодня подписал контракт с испанским клубом "Луго". Пока что на условиях аренды до конца сезона.

В нынешнем сезоне 19-летний Кравец провел за "Карпаты" 15 матчей в чемпионата Украины и 2 в Кубке Украины.

Его нынешний клуб "Луго" выступает во втором по силе испанском дивизионе. Команда идет на восьмом месте и отстает всего на одно очко от зоны плей-офф за выход в Примеру.
футбол, чемпионат Испании, Карпаты Львов , Василий Кравец

Вы сейчас просматриваете новость "Официально: Василий Кравец стал игроком испанского "Луго"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.