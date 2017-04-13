Обзор матча "Боруссия" – "Монако" – 2:3

Футболисты "Монако" нанесли гостевое поражение дортмундской "Боруссии" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник "Боруссии" Свен Бендер (35). Авторами голов у хозяев стали Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84). На 17-й минуте защитник монегасков Фабиньо не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

"Боруссия" – "Монако": автогол, незабитый пенальти и мяч из офсайда