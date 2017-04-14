Обзор матча "Аякс" – "Шальке" – 2:0

Сегодня, 00:56

Голы и моменты первого матча 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" – "Шальке"


Впервом матче 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" на своем поле "всухую" обыграл немецкий "Шальке". Поединок прошел в четверг в Амстердаме и завершился со счетом 2:0. Дублем в составе "Аякса" отметился Дави Классен (23-я и 52-я минуты). Первый гол капитан голландского клуба забил с пенальти.

"Шальке" с Коноплянкой всухую проиграл "Аяксу" в Лиге Европы
Лига Европы, видео голов, Аякс Амстердам, Шальке

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Сегодня|Спорт

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