Обзор матча "Аякс" – "Шальке" – 2:0

Впервом матче 1/4 финала Лиги Европы "Аякс" на своем поле "всухую" обыграл немецкий "Шальке". Поединок прошел в четверг в Амстердаме и завершился со счетом 2:0. Дублем в составе "Аякса" отметился Дави Классен (23-я и 52-я минуты). Первый гол капитан голландского клуба забил с пенальти.

"Шальке" с Коноплянкой всухую проиграл "Аяксу" в Лиге Европы