Названа символическая сборная чемпионата Англии по версии игроков

Сегодня, 15:47

По четыре футболиста "Челси" и "Тоттенхэма" вошли в команду года Премьер-лиги

Фото twitter.com/PFA
Фото twitter.com/PFA

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) представила символическую сборную сезона АПЛ-2016/17.

В состав команды вошли: Давид Де Хеа ("МЮ"), Кайл Уокер, Дэнни Роуз (оба – "Тоттенхэм"), Гари Кэйхилл, Давид Луиз, Н'Голо Канте, Эден Азар (все – "Челси"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Деле Алли, Гарри Кейн (оба – "Тоттенхэм") и Ромелу Лукаку ("Эвертон").

Ранее PFA назвала номинантов на звание игрока года в премьер-лиге. На награду претендуют Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – "Челси"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Ромелу Лукаку ("Эвертон") и Алексис Санчес ("Арсенал").

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футбол, чемпионат Англии, Златан Ибрагимович, Давид Луис, Эден Азар, Алексис Санчес, Давид Де Хеа, Ромелу Лукаку, Гари Кэйхилл, Деле Алли, Дэнни Роуз, Гарри Кейн, Н'Голо Канте, Садио Мане, Кайл Уокер

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