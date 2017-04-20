Названа символическая сборная чемпионата Англии по версии игроков

По четыре футболиста "Челси" и "Тоттенхэма" вошли в команду года Премьер-лиги

Ассоциация футболистов-профессионалов (PFA) представила символическую сборную сезона АПЛ-2016/17.

В состав команды вошли: Давид Де Хеа ("МЮ"), Кайл Уокер, Дэнни Роуз (оба – "Тоттенхэм"), Гари Кэйхилл, Давид Луиз, Н'Голо Канте, Эден Азар (все – "Челси"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Деле Алли, Гарри Кейн (оба – "Тоттенхэм") и Ромелу Лукаку ("Эвертон").

Ранее PFA назвала номинантов на звание игрока года в премьер-лиге. На награду претендуют Эден Азар, Н'Голо Канте (оба – "Челси"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Ромелу Лукаку ("Эвертон") и Алексис Санчес ("Арсенал").