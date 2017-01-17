Назван лучший молодой футболист Украины 2016 года

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-19 практически единодушно был признан Виктор Цыганков из "Динамо". В финальном раунде голосования, куда попали лишь избранные (их определяли в ежемесячных опросах), 19-летний полузащитник национальной сборной Украины набрал 441 балл. Его назвали в своих тройках респонденты проекта "Золотой Талант" – тренеры, эксперты, журналисты – в 166 случаях из 177. Причем 125 раз – под №1.

Всего Цыганков получил 83,05% возможных голосов. За четырехлетнюю историю проекта "Золотой Талант" это второй показатель для финалистов. Больше было только у Валерия Лучкевича из "Днепра" в 2014-м (88,79%). В 2016-м Виктор Коваленко из Шахтера получил 80,34%, в 2013-м Эдуард Соболь из "Шахтера" – 59,67%.

Лучший футболист 2016 года U-19: