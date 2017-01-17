Назван лучший молодой футболист Украины 2016 года
В возрастной категории до 19 лет эксперты и тренеры назвали лучшим полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова
По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-19 практически единодушно был признан Виктор Цыганков из "Динамо". В финальном раунде голосования, куда попали лишь избранные (их определяли в ежемесячных опросах), 19-летний полузащитник национальной сборной Украины набрал 441 балл. Его назвали в своих тройках респонденты проекта "Золотой Талант" – тренеры, эксперты, журналисты – в 166 случаях из 177. Причем 125 раз – под №1.
Всего Цыганков получил 83,05% возможных голосов. За четырехлетнюю историю проекта "Золотой Талант" это второй показатель для финалистов. Больше было только у Валерия Лучкевича из "Днепра" в 2014-м (88,79%). В 2016-м Виктор Коваленко из Шахтера получил 80,34%, в 2013-м Эдуард Соболь из "Шахтера" – 59,67%.
Лучший футболист 2016 года U-19:
|Футболист
|Д.р.
|1
|2
|3
|Баллы
|Бонусы
|Всего
|1
|Виктор ЦЫГАНКОВ
|15.11.1997
|125
|25
|16
|441
|30
|471
|2
|Андрей ЛУНИН
|11.02.1999
|17
|43
|25
|162
|10
|172
|3
|Денис БАЛАНЮК
|16.01.1997
|13
|32
|22
|125
|16
|141
|4
|Василий КРАВЕЦ
|20.08.1997
|8
|27
|35
|113
|22
|135
|5
|Юрий ВАКУЛКО
|10.11.1997
|3
|12
|12
|45
|8
|53
|6
|Алексей ГУЦУЛЯК
|25.12.1997
|2
|7
|7
|27
|23
|50
|7
|Марьян ШВЕД
|16.07.1997
|2
|4
|12
|26
|14
|40
|8-9
|Максим ЛУНЕВ
|22.05.1998
|3
|8
|11
|36
|2
|38
|8-9
|Сергей ПЕТРОВ
|21.05.1997
|1
|5
|15
|28
|10
|38
|10
|Артем ДУДИК
|02.01.1997
|1
|5
|8
|21
|15
|36
|11
|Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО
|21.03.1997
|1
|7
|4
|21
|7
|28
|12
|Ярослав ДЕДА
|28.05.1999
|1
|2
|9
|16
|4
|20
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