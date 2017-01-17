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Назван лучший молодой футболист Украины 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7891/17_main.1484667547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/17_tn.1484667547.jpg Футбол В возрастной категории до 19 лет эксперты и тренеры назвали лучшим полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова

Назван лучший молодой футболист Украины 2016 года

Сегодня, 17:39

В возрастной категории до 19 лет эксперты и тренеры назвали лучшим полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова

Виктор Цыганков - лучший футболист 2016 года в категории до 19 лет
Виктор Цыганков - лучший футболист 2016 года в категории до 19 лет

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-19 практически единодушно был признан Виктор Цыганков из "Динамо". В финальном раунде голосования, куда попали лишь избранные (их определяли в ежемесячных опросах), 19-летний полузащитник национальной сборной Украины набрал 441 балл. Его назвали в своих тройках респонденты проекта "Золотой Талант" – тренеры, эксперты, журналисты – в 166 случаях из 177. Причем 125 раз – под №1.

Всего Цыганков получил 83,05% возможных голосов. За четырехлетнюю историю проекта "Золотой Талант" это второй показатель для финалистов. Больше было только у Валерия Лучкевича из "Днепра" в 2014-м (88,79%). В 2016-м Виктор Коваленко из Шахтера получил 80,34%, в 2013-м Эдуард Соболь из "Шахтера" – 59,67%.

Лучший футболист 2016 года U-19:

Футболист Д.р. 1 2 3 Баллы Бонусы Всего
1 Виктор ЦЫГАНКОВ 15.11.1997 125 25 16 441 30 471
2 Андрей ЛУНИН 11.02.1999 17 43 25 162 10 172
3 Денис БАЛАНЮК 16.01.1997 13 32 22 125 16 141
4 Василий КРАВЕЦ 20.08.1997 8 27 35 113 22 135
5 Юрий ВАКУЛКО 10.11.1997 3 12 12 45 8 53
6 Алексей ГУЦУЛЯК 25.12.1997 2 7 7 27 23 50
7 Марьян ШВЕД 16.07.1997 2 4 12 26 14 40
8-9 Максим ЛУНЕВ 22.05.1998 3 8 11 36 2 38
 8-9 Сергей ПЕТРОВ 21.05.1997 1 5 15 28 10 38
10 Артем ДУДИК 02.01.1997 1 5 8 21 15 36
11 Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО 21.03.1997 1 7 4 21 7 28
12 Ярослав ДЕДА 28.05.1999 1 2 9 16 4 20
чемпионат Украины, Динамо Киев, Виктор Цыганков

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Источник:

goldtalant.com.ua

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