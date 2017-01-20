Нападающий сборной Голландии Депай сменил "Манчестер Юнайтед" на "Лион"

Нападающий сборной Голландии по футболу Мемфис Депай объявил о переходе из английского "Манчестер Юнайтед" во французский "Лион".

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что "Лион" уже договорился с форвардом о контракте на 4,5 года, а сумма трансфера должна составить около 15 миллионов фунтов.

"Мы – "Лион". Спасибо за все воспоминания во время моего пребывания с "красными дьяволами". Я никогда не забуду вашу поддержку в "Манчестер Юнайтед". Надеюсь, вы будете мной гордиться", – написал Депай в своем аккаунте в Twitter.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел за "МЮ" в различных турнирах только восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее СМИ приписывали интерес к Депаю со стороны московского "Спартака", английского "Эвертона" и португальского "Порту".