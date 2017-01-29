"МЮ" в Кубке Англии разгромил "Уиган", Швайнштайгер забил первый гол в сезоне

Сегодня, 20:03

Немецкий полузащитник вышел в стартовом составе манкунианцев впервые за 385 дней

Фото AFP
Фото AFP

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле со счетом 4:0 разгромил "Уиган".

На 44-й минуте счет открыл Маруан Феллайни, на 57-й Крис Смоллинг сумел поразить ворота "латикс", на 74-й отличился Генрих Мхитарян, а окончательный результат установил на 81-й минуте Бастиан Швайнштайгер, вышедший в стартовом составе манкунианцев впервые за 385 дней.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью без проблем вышли в 1/8 финала Кубка Англии.

Напомним, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью отправил чемпиона мира в составе сборной Германии в молодежную команду, заявив, что не рассчитывает на него.

В начале 2017 года португалец сообщил о решении предоставить Швайнштайгеру шанс проявить себя.
футбол, Манчестер Юнайтед, Кубок Англии, Бастиан Швайнштайгер

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Источник:

Championat.ru

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