"МЮ" готов увеличить зарплату Ибрагимовича до 20 миллионов фунтов вгод

"Манчестер Юнайтед" готов предложить нападающему Златану Ибрагимовичу новый контракт с существенным повышением зарплаты, утверждает Daily Mirror.

По нынешнему соглашению, истекающему этим летом, форвард получает 12 миллионов фунтов в год.

Руководство клуба готово повысить зарплату до 20 миллионов фунтов.

Ибрагимович перешел в "МЮ" минувшим летом. На его счету 17 голов в 28 матчах чемпионата Англии. Интерес к нему проявляют в Китае и США.