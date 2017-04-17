"МЮ" готов увеличить зарплату Ибрагимовича до 20 миллионов фунтов вгод

Сегодня, 16:17

Английский клуб намерен удержать в своем составе забивного ветерана

Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" готов предложить нападающему Златану Ибрагимовичу новый контракт с существенным повышением зарплаты, утверждает Daily Mirror.

По нынешнему соглашению, истекающему этим летом, форвард получает 12 миллионов фунтов в год.

Руководство клуба готово повысить зарплату до 20 миллионов фунтов.

Ибрагимович перешел в "МЮ" минувшим летом. На его счету 17 голов в 28 матчах чемпионата Англии. Интерес к нему проявляют в Китае и США.
футбол, чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Златан Ибрагимович

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Источник:

СЭ

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