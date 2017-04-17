"МЮ" готов увеличить зарплату Ибрагимовича до 20 миллионов фунтов вгод
Английский клуб намерен удержать в своем составе забивного ветерана
"Манчестер Юнайтед" готов предложить нападающему Златану Ибрагимовичу новый контракт с существенным повышением зарплаты, утверждает Daily Mirror.
По нынешнему соглашению, истекающему этим летом, форвард получает 12 миллионов фунтов в год.
Руководство клуба готово повысить зарплату до 20 миллионов фунтов.
Ибрагимович перешел в "МЮ" минувшим летом. На его счету 17 голов в 28 матчах чемпионата Англии. Интерес к нему проявляют в Китае и США.
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