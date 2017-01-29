Моуринью включит Швайнштайгера в заявку "МЮ" на Лигу Европы

Вчера, 23:22

Немецкий полузащитник завоевал доверие португальского тренера

Бастиан Швайнштайгер. Фото AFP
Бастиан Швайнштайгер. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Уиган Атлетик" (4:0) в 1/16 финала Кубка Англии сообщил, что полузащитник команды Бастиан Швайнштайгер, который отличился в этой встрече, не уйдет из клуба в зимнее трансферное окно и будет дозаявлен на Лигу Европы.

"Швайнштайгер остается в "МЮ" и будет внесен в заявку команды на Лигу Европы, так как в ней освободились места после ухода Депая и Шнейдерлина. У нас не так много игроков в средней линии, поэтому он является для нас вариантом. Отыграть все 90 минут для Бастиана сегодня было тяжело, но ему было важно отличиться, и я рад, что он это сделал", – цитирует Моуринью пресс-служба манкунианцев.
футбол, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Бастиан Швайнштайгер

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Источник:

Championat.ru

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