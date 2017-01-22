Мастерский розыгрыш штрафного в исполнении команды из первой лиги Англии (видео)

В матче 27-го тура английского Чемпионшипа "Ноттингем Форест" – "Бристоль Сити" был забит всего один гол, но собравшиеся на стадионе болельщики ничуть не огорчились этому.

На 67-й минуте встречи игроки хозяев заработали штрафной удар вблизи ворот соперника, после чего разыграли его весьма оригинально, а Бен Осборн неотразимым ударом направил круглого в ближнюю "девятку", принеся победу своей команде.