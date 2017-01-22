Мастерский розыгрыш штрафного в исполнении команды из первой лиги Англии (видео)
Обескураженный вратарь только проводил мяч взглядом
Unbelievable skill! @OsbornOn1 produces a moment of magic for @NFFC's winner at the City Ground. pic.twitter.com/BEvauctGev— Football On 5 (@FootballOn5) 21 января 2017 г.
В матче 27-го тура английского Чемпионшипа "Ноттингем Форест" – "Бристоль Сити" был забит всего один гол, но собравшиеся на стадионе болельщики ничуть не огорчились этому.
На 67-й минуте встречи игроки хозяев заработали штрафной удар вблизи ворот соперника, после чего разыграли его весьма оригинально, а Бен Осборн неотразимым ударом направил круглого в ближнюю "девятку", принеся победу своей команде.
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