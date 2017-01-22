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Мастерский розыгрыш штрафного в исполнении команды из первой лиги Англии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/15_main.1485099803.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/15_tn.1485099803.jpg Футбол Обескураженный вратарь только проводил мяч взглядом

Мастерский розыгрыш штрафного в исполнении команды из первой лиги Англии (видео)

Сегодня, 17:43

Обескураженный вратарь только проводил мяч взглядом


В матче 27-го тура английского Чемпионшипа "Ноттингем Форест" – "Бристоль Сити" был забит всего один гол, но собравшиеся на стадионе болельщики ничуть не огорчились этому.

На 67-й минуте встречи игроки хозяев заработали штрафной удар вблизи ворот соперника, после чего разыграли его весьма оригинально, а Бен Осборн неотразимым ударом направил круглого в ближнюю "девятку", принеся победу своей команде.
чемпионат Англии, Ноттингем Форест, Бристоль Сити

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Источник:

FootBoom

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