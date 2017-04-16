"Манчестер Юнайтед" всухую обыграл лидера чемпионата Англии "Челси"

Сегодня, 20:14

Голы Рэшфорда и Эрреры принесли "МЮ" победу над "Челси" в матче чемпионата Англии


"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 2:0. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла в воскресенье в Манчестере и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд (на 7-й минуте) и Андер Эррера (49).

Манкунианцы, набравшие 60 очков, идут на пятом месте в турнирной таблице, при этом у "Манчестера" есть два матча в запасе. "Челси" лидирует с 75 очками, имея игру в запасе.

"Манчестер Юнайтед" в следующем туре 23 апреля сыграет на выезде с "Бернли", "Челси" 25 апреля примет "Саутгемптон".

Суперматч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" и другие поединки тура в Англии
чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Челси Лондон

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Источник:

AFP

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