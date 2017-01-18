"Манчестер Юнайтед" нанял специалиста по борьбе с терроризмом
Ранее клуб усилил меры безопасности при проведении матчей на "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" стал первым английским клубом, который нанял в штат специалиста по борьбе с терроризмом. Личность этого сотрудника не раскрывается.
Как сообщает Le Figaro, этот специальный пост в службе безопасности "МЮ" занял бывший сотрудник полиции Манчестера, который работал в сфере борьбы с терроризмом.
Ранее "МЮ" усилил меры безопасности при проведении матчей на "Олд Траффорд" в связи с возросшей в последние годы террористической угрозой в Европе.
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