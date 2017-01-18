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"Манчестер Юнайтед" нанял специалиста по борьбе с терроризмом http://www.segodnya.ua/img/article/7895/67_main.1484763399.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/67_tn.1484763399.jpg Футбол Ранее клуб усилил меры безопасности при проведении матчей на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" нанял специалиста по борьбе с терроризмом

Сегодня, 20:35

Ранее клуб усилил меры безопасности при проведении матчей на "Олд Траффорд"

&quot;МЮ&quot; повышает уровень безопасности. Фото AFP
"МЮ" повышает уровень безопасности. Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" стал первым английским клубом, который нанял в штат специалиста по борьбе с терроризмом. Личность этого сотрудника не раскрывается.

Как сообщает Le Figaro, этот специальный пост в службе безопасности "МЮ" занял бывший сотрудник полиции Манчестера, который работал в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее "МЮ" усилил меры безопасности при проведении матчей на "Олд Траффорд" в связи с возросшей в последние годы террористической угрозой в Европе.
терроризм, футбол, Манчестер Юнайтед

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СЭ

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