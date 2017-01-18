"Манчестер Юнайтед" нанял специалиста по борьбе с терроризмом

Ранее клуб усилил меры безопасности при проведении матчей на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" стал первым английским клубом, который нанял в штат специалиста по борьбе с терроризмом. Личность этого сотрудника не раскрывается.

Как сообщает Le Figaro, этот специальный пост в службе безопасности "МЮ" занял бывший сотрудник полиции Манчестера, который работал в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее "МЮ" усилил меры безопасности при проведении матчей на "Олд Траффорд" в связи с возросшей в последние годы террористической угрозой в Европе.