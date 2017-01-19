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Луис Энрике может покинуть летом "Барселону" http://www.segodnya.ua/img/article/7897/54_main.1484822533.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/54_tn.1484822533.jpg Футбол У главного тренера клуба конфликт с игроками

Луис Энрике может покинуть летом "Барселону"

Сегодня, 12:42

У главного тренера клуба конфликт с игроками

С Луисом Энрике не спешат продлевать контракт. Фото AFP
С Луисом Энрике не спешат продлевать контракт. Фото AFP

Вероятность того, что главный тренер "Барселоны" Луис Энрике покинет команду по окончании нынешнего сезона, возрастает, сообщает Marca.

Контракт испанского тренера с "Барселоной" истекает в июне. По информации издания, до весны переговоров между клубом и специалистом не запланировано, а плохие отношения с игроками команды вынуждают Энрике покинуть пост. В частности, игроки "Барселоны" недовольны тем, что Энрике не поддержал защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике, который публично критиковал испанских судей.

Энрике возглавляет "Барселону" с мая 2014 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды чемпионат и Кубок Испании.
тренер, футбол, Барселона, Луис Энрике

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Источник:

Р-спорт

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