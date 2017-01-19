Луис Энрике может покинуть летом "Барселону"

Вероятность того, что главный тренер "Барселоны" Луис Энрике покинет команду по окончании нынешнего сезона, возрастает, сообщает Marca.

Контракт испанского тренера с "Барселоной" истекает в июне. По информации издания, до весны переговоров между клубом и специалистом не запланировано, а плохие отношения с игроками команды вынуждают Энрике покинуть пост. В частности, игроки "Барселоны" недовольны тем, что Энрике не поддержал защитника "сине-гранатовых" Жерара Пике, который публично критиковал испанских судей.

Энрике возглавляет "Барселону" с мая 2014 года. Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды чемпионат и Кубок Испании.