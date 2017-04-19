Лучшим молодым футболистом месяца в Украине стал вратарь
Футболистом марта в категории до 19 лет стал вратарь "Днепра" Андрей Лунин
Проект Золотой Талант подсчитал голоса участников традиционного опроса и определил лучшего футболиста марта в Украине в категории до 19 лет. Убедительную победу одержал 18-летний вратарь "Днепра" Андрей Лунин, который набрал 292 балла из 384. Участие в опросе приняли 128 респондентов – тренеры клубов Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, эксперты, журналисты, а также болельщики.
Воспитанник харьковского "Металлиста" в марте стабильно защищал ворота "Днепра" в Премьер-лиге, провел два сухих матча, сыграл за юношескую сборную Украины U-19 в элит-раунде Евро-2017, где тоже в одном из трех поединков ушел с поля без пропущенных мячей.
Конкурентом Лунина оказался его одноклубник – левый полузащитник Максим Лунев, который набрал 156 баллов. Он тоже может похвастать местом в стартовом составе "Днепра" и тоже выступал в элит-раунде Евро-2017 в составе сборной Украины U-19.
В топ-5 попали также центральный полузащитник Николай Мусолитин из "Черноморца" (58 баллов) и нападающий Олег Кожушко из "Днепра" (50 баллов), а также герой элит-раунда Евро-2017 в составе сборной U-17 – правый полузащитник Алексей Кащук из "Шахтера" (48 баллов).
Игрок месяца U-19 в Украине. Март 2017 года:
|Футболист
|Д.р.
|Клуб
|1
|2
|3
|Баллы
|1
|Андрей ЛУНИН
|11.02.1999
|Днепр
|82
|17
|12
|292
|2
|Максим ЛУНЕВ
|22.05.1998
|Днепр
|9
|56
|17
|156
|3
|Николай МУСОЛИТИН
|21.01.1999
|Черноморец
|8
|9
|16
|58
|4
|Олег КОЖУШКО
|17.02.1998
|Днепр
|4
|9
|20
|50
|5
|Алексей КАЩУК
|29.06.2000
|Шахтер
|9
|7
|7
|48
|6
|Николай ШАПАРЕНКО
|04.10.1998
|Динамо
|3
|7
|6
|29
|7
|Владислав ХОМУТОВ
|04.06.1998
|Олимпик
|2
|2
|18
|28
|8
|Дмитрий ТОПАЛОВ
|12.03.1998
|Шахтер
|4
|6
|1
|25
|9
|Евгений ЧЕБЕРКО
|23.01.1998
|Днепр
|—
|4
|15
|23
|10
|Андрей ЛЯШЕНКО
|11.06.1998
|Волынь
|2
|4
|5
|19
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