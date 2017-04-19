Лучшим молодым футболистом месяца в Украине стал вратарь

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Футболистом марта в категории до 19 лет стал вратарь "Днепра" Андрей Лунин

Вратарь &quot;Днепра&quot; Андрей Лунин - лучший футболист месяца в Украине в категории до 19 лет. Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Вратарь "Днепра" Андрей Лунин - лучший футболист месяца в Украине в категории до 19 лет. Фото ФК "Днепр"

Проект Золотой Талант подсчитал голоса участников традиционного опроса и определил лучшего футболиста марта в Украине в категории до 19 лет. Убедительную победу одержал 18-летний вратарь "Днепра" Андрей Лунин, который набрал 292 балла из 384. Участие в опросе приняли 128 респондентов – тренеры клубов Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, эксперты, журналисты, а также болельщики.

Воспитанник харьковского "Металлиста" в марте стабильно защищал ворота "Днепра" в Премьер-лиге, провел два сухих матча, сыграл за юношескую сборную Украины U-19 в элит-раунде Евро-2017, где тоже в одном из трех поединков ушел с поля без пропущенных мячей.

Конкурентом Лунина оказался его одноклубник – левый полузащитник Максим Лунев, который набрал 156 баллов. Он тоже может похвастать местом в стартовом составе "Днепра" и тоже выступал в элит-раунде Евро-2017 в составе сборной Украины U-19.

В топ-5 попали также центральный полузащитник Николай Мусолитин из "Черноморца" (58 баллов) и нападающий Олег Кожушко из "Днепра" (50 баллов), а также герой элит-раунда Евро-2017 в составе сборной U-17 – правый полузащитник Алексей Кащук из "Шахтера" (48 баллов).

Игрок месяца U-19 в Украине. Март 2017 года:

  Футболист Д.р. Клуб 1 2 3 Баллы
1 Андрей ЛУНИН 11.02.1999 Днепр 82 17 12 292
2 Максим ЛУНЕВ 22.05.1998 Днепр 9 56 17 156
3 Николай МУСОЛИТИН 21.01.1999 Черноморец 8 9 16 58
4 Олег КОЖУШКО 17.02.1998 Днепр 4 9 20 50
5 Алексей КАЩУК 29.06.2000 Шахтер 9 7 7 48
6 Николай ШАПАРЕНКО 04.10.1998 Динамо 3 7 6 29
7 Владислав ХОМУТОВ 04.06.1998 Олимпик 2 2 18 28
8 Дмитрий ТОПАЛОВ 12.03.1998 Шахтер 4 6 1 25
9 Евгений ЧЕБЕРКО 23.01.1998 Днепр 4 15 23
10 Андрей ЛЯШЕНКО 11.06.1998 Волынь 2 4 5 19
чемпионат Украины, ФК Днепр, сборная Украины U19, Андрей Лунин, Максим Лунев

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