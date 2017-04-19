Лучшим молодым футболистом месяца в Украине стал вратарь

Футболистом марта в категории до 19 лет стал вратарь "Днепра" Андрей Лунин

Проект Золотой Талант подсчитал голоса участников традиционного опроса и определил лучшего футболиста марта в Украине в категории до 19 лет. Убедительную победу одержал 18-летний вратарь "Днепра" Андрей Лунин, который набрал 292 балла из 384. Участие в опросе приняли 128 респондентов – тренеры клубов Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, эксперты, журналисты, а также болельщики.

Воспитанник харьковского "Металлиста" в марте стабильно защищал ворота "Днепра" в Премьер-лиге, провел два сухих матча, сыграл за юношескую сборную Украины U-19 в элит-раунде Евро-2017, где тоже в одном из трех поединков ушел с поля без пропущенных мячей.

Конкурентом Лунина оказался его одноклубник – левый полузащитник Максим Лунев, который набрал 156 баллов. Он тоже может похвастать местом в стартовом составе "Днепра" и тоже выступал в элит-раунде Евро-2017 в составе сборной Украины U-19.

В топ-5 попали также центральный полузащитник Николай Мусолитин из "Черноморца" (58 баллов) и нападающий Олег Кожушко из "Днепра" (50 баллов), а также герой элит-раунда Евро-2017 в составе сборной U-17 – правый полузащитник Алексей Кащук из "Шахтера" (48 баллов).

Игрок месяца U-19 в Украине. Март 2017 года: