"Ливерпуль" не смог купить у "Реала" футболиста за 50 миллионов евро

Сегодня, 19:34

"Реал" отказался продавать 21-летнего Марко Асенсио "Ливерпулю" за 50 миллионов евро

Марко Асенсио остается в &quot;Реале&quot;. Фото AFP
Марко Асенсио остается в "Реале". Фото AFP

"Ливерпуль" попытался приобрести полузащитника "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио: на сделке настаивал Юрген Клопп.

Мерсисайдцы предлагали 50 миллионов евро, но "Реал" не намерен продавать 21-летнего футболиста. Асенсио устраивает его нынешнее положение в клубе, сообщает as.com.

Контракт Асенсио с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. В сезоне-2016/17 Марко провел 29 матчей, из которых 16 – в стартовом составе, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

На счету Асенсио четвертый гол в ворота "Баварии" в ответной четвертьфинальной игре Лиги чемпионов (4:2).

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Ливерпуль, Реал Мадрид, Юрген Клопп, Марко Асенсио

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Источники:

AS.com, Eurosport

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