"Ливерпуль" не смог купить у "Реала" футболиста за 50 миллионов евро

"Реал" отказался продавать 21-летнего Марко Асенсио "Ливерпулю" за 50 миллионов евро

"Ливерпуль" попытался приобрести полузащитника "Реала" и сборной Испании Марко Асенсио: на сделке настаивал Юрген Клопп.

Мерсисайдцы предлагали 50 миллионов евро, но "Реал" не намерен продавать 21-летнего футболиста. Асенсио устраивает его нынешнее положение в клубе, сообщает as.com.

Контракт Асенсио с "Реалом" рассчитан до июня 2022 года. В сезоне-2016/17 Марко провел 29 матчей, из которых 16 – в стартовом составе, забил девять голов и отдал три голевые передачи.

На счету Асенсио четвертый гол в ворота "Баварии" в ответной четвертьфинальной игре Лиги чемпионов (4:2).