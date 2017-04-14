Лига Европы-2016/17: расписание и результаты всех матчей
Финальный матч состоится 24 мая 2017 года на "Френдс Арене" в Стокгольме
28 июня стартовал новый розыгрыш второго по значимости клубного турнира Старого Света – Лига Европы. Финальный матч состоится 24 мая 2017 года на "Френдс Арене" в Стокгольме.
Обладатель титула прошлого сезона испанская "Севилья", как и год назад, получила путевку в Лигу чемпионов.
От Украины в турнире принимали участие четыре команды – луганская "Заря" начинала борьбу с группового этапа, полтавская "Ворскла" и "Александрия" стартовали с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" попал в турнир через Лигу чемпионов.
Финал (24 мая)
Стокгольм
1/2 финала (4 и 11 мая)
жеребьевка 21 апреля
1/4 финала (13 и 20 апреля)
жеребьевка 17 марта
"Аякс" – "Шальке" – 2:0,
"Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1,
"Сельта" – "Генк" – 3:2,
"Лион" – "Бешикташ" – 2:1,
1/8 финала (9 и 16 марта)
жеребьевка 24 февраля
Видеообзор ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы
"Ростов" – "МЮ" – 1:1, 0:1
АПОЭЛ – "Андерлехт" – 0:1, 0:1
"Копенгаген" – "Аякс" – 2:1, 0:2
"Сельта" – "Краснодар" – 2:1, 2:0
"Шальке" – "Боруссия" М – 1:1, 2:2
"Лион" – "Рома" – 4:2, 1:2
"Олимпиакос" – "Бешикташ" – 1:1, 1:4
"Гент" – "Генк" - 2:5, 1:1
1/16 финала (16 и 23 февраля)
Видеобзор всех первых матчей 1/16 финала
"Атлетик" – АПОЭЛ – 3:2, 0:2
"Легия" – "Аякс" – 0:0, 0:1
"Андерлехт" – "Зенит" – 2:0, 1:3
"Астра" – "Генк" – 2:2, 0:1
"Манчестер Юнайтед" – "Сент-Этьен" – 3:0, 1:0
"Вильярреал" – "Рома" – 0:4, 1:0
"Лудогорец" – "Копенгаген" – 1:2, 0:0
"Сельта" – "Шахтер" – 0:1
"Олимпиакос" – "Османлыспор" – 0:0, 3:0
"Гент" – "Тоттенхэм" – 1:0, 2:2
"Ростов" – "Спарта" – 4:0, 1:1
"Краснодар" – "Фенербахче" – 1:0, 1:1
"Боруссия" М – "Фиорентина" – 0:1, 2:4
АЗ Алкмаар – "Лион" – 1:4, 1:7
"Хапоэль" Беэр-Шева – "Бешикташ" – 1:3, 1:2
ПАОК – "Шальке" – 0:3, 1:1
Групповой этап (15 сентября – 8 декабря)
Группа A
15.09: "Фейеноорд" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0, "Заря" – "Фенербахче" - 1:1
29.09: "МЮ" – "Заря" – 1:0, "Фенербахче" – "Фейеноорд" – 1:0
20.10: "Фейеноорд" – "Заря" – 1:0, "МЮ" – "Фенербахче" – 4:1
03.11: "Заря" – "Фейеноорд" – 1:1, "Фенербахче" – "МЮ" – 2:1
24.11: "Фенербахче" – "Заря" – 2:0, "МЮ" – "Фейеноорд" – 4:0
08.12: "Заря" – "МЮ" - 0:2, "Фейеноорд" – "Фенербахче" – 0:1
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|6
|4
|1
|1
|8-6
|13
|2
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|6
|4
|0
|2
|12-4
|12
|3
|ФЕЙЕНООРД
|6
|2
|1
|3
|3-7
|7
|4
|ЗАРЯ
|6
|0
|2
|4
|2-8
|2
Группа B
15.09: "Янг Бойз" – "Олимпиакос" - 0:1, АПОЭЛ – "Астана" – 2:1
29.09: "Астана" – "Янг Бойз" – 0:0, "Олимпиакос" – АПОЭЛ – 0:1
20.10: "Олимпиакос" – "Астана" – 4:1, "Янг Бойз" – АПОЭЛ – 3:1
03.10: "Астана" – "Олимпиакос" – 1:1, АПОЭЛ – "Янг Бойз" – 1:0
24.11: "Астана" – АПОЭЛ – 2:1, "Олимпиакос" – "Янг Бойз" – 1:1
08.12: АПОЭЛ – "Олимпиакос" – 2:0, "Янг Бойз" – "Астана" – 3:0
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|6
|4
|0
|2
|8-6
|12
|2
|ОЛИМПИАКОС
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|3
|ЯНГ БОЙЗ
|6
|2
|2
|2
|7-4
|8
|4
|АСТАНА
|6
|1
|2
|3
|5-11
|5
Группа C
15.09: "Андерлехт" – "Габала" – 3:1, "Майнц" – "Сент-Этьен" – 1:1
29.09: "Габала" – "Майнц" – 2:3, "Сент-Этьен" – "Андерлехт" - 1:1
20.10: "Майнц" – "Андерлехт" – 1:1, "Сент-Этьен" – "Габала" – 1:0
03.10: "Андерлехт" – "Майнц" - 6:1, "Габала" – "Сент-Этьен" - 1:2
24.11: "Габала" – "Андерлехт" – 1:3, "Сент-Этьен" – "Майнц" – 0:0
08.12: "Андерлехт" – "Сент-Этьен" – 2:3, "Майнц" – "Габала" – 2:0
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|6
|3
|3
|0
|8-5
|12
|2
|АНДЕРЛЕХТ
|6
|3
|2
|1
|16-8
|11
|3
|МАЙНЦ
|6
|2
|3
|1
|8-10
|9
|4
|ГАБАЛА
|6
|0
|0
|6
|5-14
|0
Группа D
15.09: "Маккаби" Т-А – "Зенит" – 3:4, АЗ – "Дандолк" – 1:1
29.09: "Дандолк" – "Маккаби" Т-А – 1:0, "Зенит" – АЗ – 5:0
20.10: АЗ – "Маккаби" Т-А – 1:2, "Дандолк" – "Зенит" – 1:2
03.10: "Маккаби" Т-А – АЗ – 0:0, "Зенит" – "Дандолк" – 2:1
24.11: "Зенит" – "Маккаби" Т-А – 2:0. "Дандолк" – АЗ – 0:1
08.12: АЗ – "Зенит" - 3:2, "Маккаби" Т-А – "Дандалк" – 2:1
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ЗЕНИТ
|6
|5
|0
|1
|17-8
|15
|2
|АЗ АЛКМААР
|6
|2
|2
|2
|6-10
|8
|3
|МАККАБИ Т-А
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7
|4
|ДАНДОЛК
|6
|1
|1
|4
|5-8
|4
Группа E
15.09: "Виктория" – "Рома" – 1:1, "Астра" – "Аустрия" - 2:3
29.09: "Рома" – "Астра" – 4:0, "Аустрия" – "Виктория" – 0:0
20.10: "Рома" – "Аустрия" – 3:3, "Виктория" – "Астра" – 1:2
03.10: "Астра" – "Виктория" – 1:1, "Аустрия" – "Рома" – 2:4
24.11: "Аустрия" – "Астра" - 1:2, "Рома" – "Виктория" - 4:1
08.12: "Астра" – "Рома" - 0:0, "Виктория" – "Аустрия" – 3:2
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|РОМА
|6
|3
|3
|0
|16-7
|12
|2
|АСТРА
|6
|2
|2
|2
|7-10
|8
|3
|ВИКТОРИЯ
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|4
|АУСТРИЯ
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
Группа F
15.09: "Рапид" – "Генк" – 3:2, "Суссуоло" – "Атлетик" – 3:0
29.09: "Атлетик" – "Рапид" – 1:0, "Генк" – "Сассуоло" – 3:1
20.10: "Генк" – "Атлетик" – 2:0, "Рапид" – "Сассуоло" – 1:1
03.10: "Атлетик" – "Генк" – 5:3, "Сассуоло" – "Рапид" – 2:2
24.11: "Атлетик" – "Сассуоло" - 3:2, Генк – Рапид - 1:0
08.12: "Рапид" – "Атлетик" - 1:1, "Сассуоло" – "Генк" – 0:2
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕНК
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|2
|АТЛЕТИК
|6
|3
|1
|2
|10-11
|10
|3
|РАПИД
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|4
|САССУОЛО
|6
|1
|2
|3
|9-11
|5
Группа G
15.09: "Панатинаикос" – "Аякс" – 1:2, "Стандард" – "Сельта" – 1:1
29.09: "Сельта" – "Панатинаикос" – 2:0, "Аякс" – "Стандард" – 1:0
20.10: "Сельта" – "Аякс" – 2:2, "Стандарт" – "Панатинаикос" – 2:2
03.10: "Аякс" – "Сельта" – 3:2, "Панатинаикос" – "Стандарта" – 0:3
24.11: "Аякс" – "Панатинаикос" - 2:0, "Сельта" – "Стандард" - 1:1
08.12: "Панатинаикос" – "Сельта" - 0:2, "Стандард" – "Аякс" – 1:1
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|АЯКС
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|2
|СЕЛЬТА
|6
|2
|3
|1
|10-7
|9
|3
|СТАНДАРД
|6
|1
|4
|1
|8-6
|7
|4
|ПАНАТИНАИКОС
|6
|0
|1
|5
|3-13
|1
Группа Н
15.09: "Коньяспор" – "Шахтер" – 0:1, "Брага" - "Гент" – 1:1
29.09: "Шахтер" – "Брага" – 2:0, "Гент" – "Коньяспор" – 2:0
20.10: "Шахтер" – "Гент" – 5:0, "Коньяспор" – "Брага" – 1:1
03.10: "Гент" – "Шахтер" – 3:5, Брага "Коньяспор" – 3:1
24.11: "Шахтер" – "Коньяспор" - 4:0, "Гент" – "Брага" - 2:2
08.12: "Брага" – "Шахтер" - 2:4, "Коньяспор" – "Гент" – 0:1
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШАХТЕР
|6
|6
|0
|0
|21-5
|18
|2
|ГЕНТ
|6
|2
|2
|2
|9-13
|8
|3
|БРАГА
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|4
|КОНЬЯСПОР
|6
|0
|1
|5
|2-1
|1
Группа I
15.09: "Ницца" – "Шальке" – 0:1, "Зальцбург" – "Краснодар" – 0:1
29.09: "Краснодар" – "Ницца" – 5:2, "Шальке" – "Зальцбург" – 3:1
20.10: "Краснодар" – "Шальке" – 0:1, "Зальцбург" – "Ницца" – 0:1
03.10: "Ницца" – "Зальцбург" – 0:2, "Шальке" – "Краснодар" – 2:0
24.11: "Краснодар" – "Зальцбург" - 1:1, "Шальке" – "Ницца" - 2:0
08.12: "Ницца"- "Краснодар" – 2:1, "Зальцбург" – "Шальке" – 2:0
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШАЛЬКЕ
|6
|5
|0
|1
|9-3
|15
|2
|КРАСНОДАР
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|3
|ЗАЛЬЦБУРГ
|6
|2
|1
|3
|6-6
|7
|4
|НИЦЦА
|6
|2
|0
|4
|5-11
|6
Группа J
15.09: ПАОК – "Фиорентина" – 0:0, "Карабах" – "Слован" – 2:2
29.09: "Фиорентина" – "Карабах" – 5:1, "Слован" – ПАОК – 1:2
20.10: "Слован" – "Фиорентина" – 1:3, "Карабах" – ПАОК – 2:0
03.10: "Фиорентина" – "Слован" – 3:0, ПАОК – "Карабах" – 0:1
24.11: "Фиорентина" – ПАОК – 2:3, "Слован" – "Карабах" – 3:0
08.12: "Карабах" – "Фиорентина" – 1:2, ПАОК – "Слован" – 2:0
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ФИОРЕНТИНА
|6
|4
|1
|1
|15-6
|13
|2
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|3
|КАРАБАХ
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|4
|СЛОВАН
|6
|1
|1
|4
|7-12
|4
Группа K
15.09: "Интер" – "Хапоэль" Б-Ш – 0:2, "Саутгемптон" – "Спарта" – 3:0
29.09: "Хапоэль" Б-Ш – "Саутгемптон" – 0:0, "Спарта" – "Интер" – 3:1
20.10: "Интер" – "Саутгемптон" – 1:0, "Хапоэль" – Б-Ш - "Спарта" – 0:1
03.10: "Саутгемптон" – "Интер" – 1:2, "Спарта" – "Хапоэль" Б-Ш – 2:1
24.11: "Хапоэль" Б-Ш – "Интер" – 3:2, "Спарта" – "Прага" – 1:0
08.12: "Интер" – "Спарта" – 2:1, "Саутгемптон" – "Хапоэль" Б-Ш – 1:1
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|СПАРТА
|6
|4
|0
|2
|8-6
|12
|2
|ХАПОЭЛЬ Б-Ш
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|3
|САУТГЕМПТОН
|6
|2
|2
|2
|6-4
|8
|4
|ИНТЕР
|6
|2
|0
|4
|7-11
|6
Группа L
15.09: "Османлыспор" – "Стяуа" – 2:0, "Вильярреал" – "Цюрих" – 2:1
29.09: "Стяуа" – "Вильярреал" – 1:1, "Цюрих" – "Османлысспор" – 2:1
20.10: "Стяуа" – "Цюрих" – 1:1, "Османлысспор" – "Вильярреал" – 2:2
03.10: "Цюрих" – "Стяуа" – 0:0, "Вильярреал" - "Османлысспор" – 1:2
21.11: "Стяуа" – "Османлыспор" – 2:1, "Цюрих" – "Вильярреал" - 1:1
08.12: "Османлыспор" – "Цюрих" – 2:0, "Вильярреал" – "Стяуа" – 2:1
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ОСМАНЛЫСПОР
|6
|3
|1
|2
|10-7
|10
|2
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|3
|ЦЮРИХ
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
|4
|СТЯУА
|6
|1
|3
|2
|5-7
|6
КВАЛИФИКАЦИЯ
Раунд плей-офф (18 и 25 августа)
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Шахтер" Донецк (Украина) - 1:2, 0:2
"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) – 2:0, 2:2
"Митьюлланд" (Дания) - "Османлыспор" (Турция) - 0:1, 0:2
"Локомотива" Загреб (Хорватия) - "Генк" (Бельгия) - 2:2, 0:2
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - ПАОК (Греция) - 0:3, 0:2
"Бейтар" (Израиль) - "Сент-Этьен" (Франция) - 1:2, 0:0
"Тренчин" (Словакия) - "Рапид" Вена (Австрия) - 0:4, 2:0
"Габала" (Азербайджан) - "Марибор" (Словения) – 3:1, 0:1
"Астра" (Румыния) - "Вест Хэм" (Англия) – 1:1, 1:0
"Панатинаикос" (Греция) - "Брондбю" (Дания) – 3:0, 1:1
"Гент" (Бельгия) - "Шкендия" (Македония) – 2:1, 4:0
"Сендерюске" (Дания) - "Спарта" Прага (Чехия) - 0:0, 2:3
"Гетеборг" (Швеция) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0, 0:3
"Арука" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1, 1:2
АЕК Ларнака (Кипр) - "Слован" Либерец (Чехия) - 0:1, 0:3
"Аустрия" (Австрия) - "Русенборг" (Норвегия) – 2:1, 2:1
"Войводина" (Сербия) - "Алкмаар" (Голландия) - 0:3, 0:0
"Славия" (Чехия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 0:3, 0:3
"Фенербахче" (Турция) - "Грассхопперс" (Швейария) – 3:0, 2:0
"Краснодар" (Россия) - "Партизани" (Албания) – 4:0, 0:0
"Сассуоло" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия) – 3:0, 1:1
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Хайдук" Сплит (Хорватия) – 2:1, 1:2 (пен. 4:3)
Третий квалификационный раунд (28 июля и 4 августа)
"Локомотива" Загреб (Хорватия) - "Ворскла" (Украина) – 0:0, 3:2
"Александрия" (Украина) – "Хайдук" (Хорватия) - 0:3, 1:3
"Лилль" (Франция) - "Габала" (Азербайджан) - 1:1, 0:1
"Герта" (Германия) - "Брондбю" (Дания) - 1:0, 1:3
"Истанбул" (Турция) - Риека (Хорватия) – 0:0, 2:2
"Хераклес" (Голландия) - "Арока" (Португалия) - 1:1, 0:0
"Шкендия" (Македония) - "Млада Болеслав" (Чехия) – 2:0, 0:1
"Видеотон" (Венгрия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 0:1, 1:1 (ДВ)
"Гетеборг" (Швеция) - ХИК (Финляндия) – 1:2, 2:0
"Адмира-Ваккер" (Австрия) - "Слован" (Чехия) - 1:2, 0:2
"Гент" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния) – 5:0, 0:0
"Грассхопперс" (Швейцария) – "Аполлон" (Кипр) – 2:1
"Сент-Этьен" (Франция) - АЕК Афины (Греция) – 0:0, 1:0
АЕК Ларнака (Кипр) - "Спартак" М (Россия) – 1:1, 1:0
"Пандурий" (Румыния) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 1:3, 1:2
"Войводина" (Сербия) - "Динамо" Минск (Беларусь) – 1:1, 2:0
"Елгава" (Латвия) – "Бейтар" (Израиль) - 1:1, 0:3
"Биркиркара" (Мальта) - "Краснодар" (Россия) - 0:3, 1:3
"Заглембе" (Польша) - "Сендерйюске" (Дания) - 1:2, 1:1
"Люцерн" (Швейцария) - "Сассуоло" (Италия) - 1:1, 0:3
АЗ Алкмар (Голландия) - "Янина" (Греция") – 1:0, 2:1
"Панатинаикос" (Греция) - АИК (Швеция) – 1:0, 2:0
"Османлыспор" (Турция) - "Нымме Калью" (Эстония) – 1:0, 2:0
"Абердин" (Шотландия) - "Марибор" (Словения) - 1:1, 0:1
"Аустрия" (Австрия) - "Спартак" Трнава (Словакия) – 0:1, 1:0 (5:4 пен)
"Торпедо-Белаз" (Беларусь) - "Рапид" (Австрия) - 0:0, 0:3
"Генк" (Бельгия) - "Корк Сити" (Ирландия) – 1:0, 2:1
"Домжале" (Словения) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1, 0:3
"Славия" (Чехия) - "Риу Аве" (Португалия) – 0:0, 1:1
Второй квалификационный раунд (14 и 20/21 июля)
"Ширак" (Армения) - "Спартак" (Т, Словакия) - 1:1, 0:2
"Динамо" (Мн, Беларусь) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) – 1:1, 1:0
"Партизан" (Сербия) - "Заглембе" (Польша) - 0:0, 0:0 (3:4 пен)
"Войводина" (Сербия) - "Коннан Номадс" (Уэльс) – 1:0, 2:1
"Маккаби" (Х, Израиль) - "Нымме Калью" (Эстония) - 1:1, 1:1 (3:5 пен)
"Хиберниан" (Шотландия) - "Брондбю" (Дания) - 0:1, 1:0 (3:5 пен)
"Шахтер" (С, Беларусь) - "Домжале" (Словения) - 1:1, 1:2
"Аустрия" (В, Австрия) - "Кукеси" (Албания) – 1:0, 4:1
МТК (Венгрия) - "Габала" (Азербайджан) – 1:2, 0:2
"Берое" (Болгария) - ХИК (Финляндия) - 1:1, 0:1
РоПС (Финляндия) - "Локомотив" (З, Хорватия) - 1:1, 0:3
"Нефтчи" (Азербайджан) - "Шкендия" (Македония) - 0:0, 0:1
"Рейкьявик" (Исландия) - "Грассхоппер" (Швейцария) - 3:3, 1:2
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Вадуц" (Лихтенштейн) – 3:0, 2:2
"Зимбру" (Молдова) - "Османлыспор" (Турция) - 2:2, 0:5
"Янина" (Греция) - "Одд" (Норвегия) – 3:0, 1:3
"Биркиркара" (Мальта) - "Хартс" (Шотландия) – 0:0, 2:1
"Марибор" (Словения) - "Левски" (Болгария) – 0:0, 1:1
"Пяст" (Польша) - "Гетеборг" (Швеция) - 0:3, 0:0
"Слован" (Словакия) - "Елгава" (Латвия) - 0:0, 0:3
"Бейтар" (И, Израиль) - "Омония" (Кипр) – 1:0, 2:3
"Адмира-Ваккер" (Австрия) - "Кяпяз" (Азербайджан) – 1:0, 2:0
"Абердин" (Шотландия) - "Вентспилс" (Латвия) – 3:0, 1:0
"Хэкен" (Швеция) - "Корк Сити" (Ирландия) - 1:1, 0:1
"Кайрат" (Казахстан) - "Маккаби" (Т-А, Израиль) - 1:1, 1:2
"Дебрецен" (Венгрия) - "Торпедо-Белаз" (Беларусь) - 1:2, 0:1
КСМС (Румыния) - "Хайдук" (Хорватия) - 2:2, 1:2
"Видеотон" (Венгрия) - "Чукарички" (Сербия) – 2:0, 1:1
"Клифтонвиль" (С.Ирландия) - АЕК (Кипр) - 2:3, 0:2
АИК (Швеция) - "Европа" (Гибралтар) – 1:0, 1:0
"Левадия" (Эстония) - "Славия" (Чехия) - 3:1, 0:2
"Генк" (Бельгия) - "Будучност" (Черногория) – 2:0, 0:2 (4:2)
"Сендерюске" (Дания) - "Стремсгодсет" (Норвегия) – 2:1, 2:2
Первый квалификационный раунд (28/30 июня – 5/6/7 июля)
"Мидтьюлланд" (Дания) - "Судува" (Литва) – 1:0, 0:1
"Хартс" (Шотландия) - "Инфонет" (Эстония) – 2:1, 4:2
"Коннан Номадс" (Уэльс) - "Стабек" (Норвегия) – 0:0, 1:0
"Вентспилс" (Латвия) - "Викингур" (Фареры) – 2:0, 2:0
"Линфилд" (С.Ирландия) - "Корк Сити" (Ирландия) - 0:1, 1:1
"Левадия" (Эстония) - "Торсхавн" (Фареры) – 1:1, 2:0
"Атлантас" (Литва) - ХИК (Финляндия) - 0:2, 1:1
"Гетеборг" (Швеция) - "Лландудно Таун" (Уэльс) – 5:0, 2:1
"Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Женесс" (Люксембург) – 1:0, 1:2
"Рейкьявик" (Исландия) - "Гленавон" (С.Ирландия) – 2:1, 6:0
"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Ропс" (Финляндия) - 0:2, 1:1
"Валюр" (Исландия) - "Брондбю" (Дания) - 1:4, 0:6
"Абердин" (Шотландия) - "Фола" (Люксембург) – 3:1, 0:1
"Тракай" (Литва) - "Нымме Калью" (Эстония) - 2:1, 1:4
"Динамо" (Мн, Беларусь) - "Спартак" (Ю, Латвия) – 2:1, 2:0
"Брейдаблик" (Исландия) - "Елгава" (Латвия) - 2:3, 2:2
"Рунавик" (Фареры) - "Шахтер" (С, Беларусь) - 0:2, 0:5
АИК (Швеция) - "Бала Таун" (Уэльс) – 2:0, 2:0
"Дифферданж" (Люксембург) - "Клифтонвиль" (С.Ирландия) - 1:1, 0:2
"Одд" (Норвегия) - "Марьехамн" (Финляндия) – 2:0, 1:1
"Домжале" (Словения) - "Луситанс" (Андорра) – 3:1, 2:1
"Бокель" (Черногория) - "Войводина" (Сербия) - 1:1, 0:5
АЕК (Кипр) - "Фольгоре" (Сан-Марино) – 3:0, 3:1
"Дила" (Грузия) - "Ширак" (Армения) - 1:0, 0:1 (1:4, пен)
"Видеотон" (Венгрия) - "Заря" (Молдова) – 3:0, 0:2
"Ла Фьорита" (Сан-Марино) - "Дебрецен" (Венгрия) - 0:5, 0:2
"Бальцан" (Мальта) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 0:2, 2:1
"Габала" (Азербайджан) - "Самптредия" (Грузия) – 5:1, 1:2
"Бананц" (Армения) - "Омония" (Кипр) - 0:1, 1:4
"Зимбру" (Молдова) - "Чихура" (Грузия) – 0:1, 3:2
"Европа" (Гибралтар) - "Пюник" (Армения) – 2:0, 1:2
"Маккаби" (ТА, Израиль) - "Горица" (Словения) – 3:0, 1:0
"Теута" (Албания) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:1, 0:5
"Партизани" (Албания) - "Слован" (Словакия) - 0:0, отменен*
"Берое" (Болгария) - "Радник" (Босния) – 0:0, 2:0
"Кукеси" (Албания) - "Рудар" (Черногория) – 1:1, 1:0
"Широки Бриег" (Босния) - "Биркиркара" (Мальта) - 1:1, 0:2
"Славия" (С, Болгария) - "Заглембе" (Польша) - 1:0, 0:3
"Шкендия" (Македония) - "Краковия" (Польша) – 2:0, 2:1
"Санта-Колома" (Андорра) - "Локомотив" (З, Хорватия) - 1:3, 1:4
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Силекс" (Македония) – 3:1, 2:1
"Работнички" (Македония) - "Будучност" (Черногория) - 1:1, 0:1
"Спартак" (Т, Словакия) - "Хибернианс" (Мальта) – 3:0, 3:0
"Кяпяз" (Азербайджан) - "Дачиа" (Молдова) – 0:0, 1:0
"Слобода" (Босния) - "Бейтар" (И, Израиль) - 0:0, 0:1
"Чукарички" (Сербия) - "Ордабасы" (Казахстан) – 3:0, 3:3
"Адмира" (Австрия) - "Спартак" (М, Словакия) – 1:1, 3:2
"Актобе" (Казахстан) - МТК (Венгрия) - 1:1, 0:2
* Из-за дисквалификации "Скандербеу" "Партизани" получил путевку в Лигу чемпионов, "Слован" автоматически вышел во второй раунд Лиги Европы. Подробнее..
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