Лига Европы-2016/17: расписание и результаты всех матчей

Финальный матч состоится 24 мая 2017 года на "Френдс Арене" в Стокгольме

28 июня стартовал новый розыгрыш второго по значимости клубного турнира Старого Света – Лига Европы. Финальный матч состоится 24 мая 2017 года на "Френдс Арене" в Стокгольме.

Обладатель титула прошлого сезона испанская "Севилья", как и год назад, получила путевку в Лигу чемпионов.

От Украины в турнире принимали участие четыре команды – луганская "Заря" начинала борьбу с группового этапа, полтавская "Ворскла" и "Александрия" стартовали с третьего раунда квалификации, а "Шахтер" попал в турнир через Лигу чемпионов.

Финал (24 мая)

Стокгольм

1/2 финала (4 и 11 мая)

жеребьевка 21 апреля

1/4 финала (13 и 20 апреля)

жеребьевка 17 марта

"Аякс" – "Шальке" – 2:0,

"Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1,

"Сельта" – "Генк" – 3:2,

"Лион" – "Бешикташ" – 2:1,



1/8 финала (9 и 16 марта)

жеребьевка 24 февраля

Видеообзор ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы

"Ростов" – "МЮ" – 1:1, 0:1

АПОЭЛ – "Андерлехт" – 0:1, 0:1

"Копенгаген" – "Аякс" – 2:1, 0:2

"Сельта" – "Краснодар" – 2:1, 2:0

"Шальке" – "Боруссия" М – 1:1, 2:2

"Лион" – "Рома" – 4:2, 1:2

"Олимпиакос" – "Бешикташ" – 1:1, 1:4

"Гент" – "Генк" - 2:5, 1:1



1/16 финала (16 и 23 февраля)

Видеобзор всех первых матчей 1/16 финала

"Атлетик" – АПОЭЛ – 3:2, 0:2

"Легия" – "Аякс" – 0:0, 0:1

"Андерлехт" – "Зенит" – 2:0, 1:3

"Астра" – "Генк" – 2:2, 0:1

"Манчестер Юнайтед" – "Сент-Этьен" – 3:0, 1:0

"Вильярреал" – "Рома" – 0:4, 1:0

"Лудогорец" – "Копенгаген" – 1:2, 0:0

"Сельта" – "Шахтер" – 0:1

"Олимпиакос" – "Османлыспор" – 0:0, 3:0

"Гент" – "Тоттенхэм" – 1:0, 2:2

"Ростов" – "Спарта" – 4:0, 1:1

"Краснодар" – "Фенербахче" – 1:0, 1:1

"Боруссия" М – "Фиорентина" – 0:1, 2:4

АЗ Алкмаар – "Лион" – 1:4, 1:7

"Хапоэль" Беэр-Шева – "Бешикташ" – 1:3, 1:2

ПАОК – "Шальке" – 0:3, 1:1



Групповой этап (15 сентября – 8 декабря)

Группа A

15.09: "Фейеноорд" – "Манчестер Юнайтед" – 1:0, "Заря" – "Фенербахче" - 1:1

29.09: "МЮ" – "Заря" – 1:0, "Фенербахче" – "Фейеноорд" – 1:0

20.10: "Фейеноорд" – "Заря" – 1:0, "МЮ" – "Фенербахче" – 4:1

03.11: "Заря" – "Фейеноорд" – 1:1, "Фенербахче" – "МЮ" – 2:1

24.11: "Фенербахче" – "Заря" – 2:0, "МЮ" – "Фейеноорд" – 4:0

08.12: "Заря" – "МЮ" - 0:2, "Фейеноорд" – "Фенербахче" – 0:1

N Команда И В Н П М О 1 ФЕНЕРБАХЧЕ ФЕНЕРБАХЧЕ 6 4 1 1 8-6 13 2 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 6 4 0 2 12-4 12 3 ФЕЙЕНООРД ФЕЙЕНООРД 6 2 1 3 3-7 7 4 ЗАРЯ ЗАРЯ 6 0 2 4 2-8 2

Группа B

15.09: "Янг Бойз" – "Олимпиакос" - 0:1, АПОЭЛ – "Астана" – 2:1

29.09: "Астана" – "Янг Бойз" – 0:0, "Олимпиакос" – АПОЭЛ – 0:1

20.10: "Олимпиакос" – "Астана" – 4:1, "Янг Бойз" – АПОЭЛ – 3:1

03.10: "Астана" – "Олимпиакос" – 1:1, АПОЭЛ – "Янг Бойз" – 1:0

24.11: "Астана" – АПОЭЛ – 2:1, "Олимпиакос" – "Янг Бойз" – 1:1

08.12: АПОЭЛ – "Олимпиакос" – 2:0, "Янг Бойз" – "Астана" – 3:0

N Команда И В Н П М О 1 АПОЭЛ АПОЭЛ 6 4 0 2 8-6 12 2 ОЛИМПИАКОС 6 2 2 2 7-6 8 3 ЯНГ БОЙЗ ЯНГ БОЙЗ 6 2 2 2 7-4 8 4 АСТАНА АСТАНА 6 1 2 3 5-11 5

Группа C

15.09: "Андерлехт" – "Габала" – 3:1, "Майнц" – "Сент-Этьен" – 1:1

29.09: "Габала" – "Майнц" – 2:3, "Сент-Этьен" – "Андерлехт" - 1:1

20.10: "Майнц" – "Андерлехт" – 1:1, "Сент-Этьен" – "Габала" – 1:0

03.10: "Андерлехт" – "Майнц" - 6:1, "Габала" – "Сент-Этьен" - 1:2

24.11: "Габала" – "Андерлехт" – 1:3, "Сент-Этьен" – "Майнц" – 0:0

08.12: "Андерлехт" – "Сент-Этьен" – 2:3, "Майнц" – "Габала" – 2:0

N Команда И В Н П М О 1 СЕНТ-ЭТЬЕН СЕНТ-ЭТЬЕН 6 3 3 0 8-5 12 2 АНДЕРЛЕХТ 6 3 2 1 16-8 11 3 МАЙНЦ МАЙНЦ 6 2 3 1 8-10 9 4 ГАБАЛА ГАБАЛА 6 0 0 6 5-14 0

Группа D

15.09: "Маккаби" Т-А – "Зенит" – 3:4, АЗ – "Дандолк" – 1:1

29.09: "Дандолк" – "Маккаби" Т-А – 1:0, "Зенит" – АЗ – 5:0

20.10: АЗ – "Маккаби" Т-А – 1:2, "Дандолк" – "Зенит" – 1:2

03.10: "Маккаби" Т-А – АЗ – 0:0, "Зенит" – "Дандолк" – 2:1

24.11: "Зенит" – "Маккаби" Т-А – 2:0. "Дандолк" – АЗ – 0:1

08.12: АЗ – "Зенит" - 3:2, "Маккаби" Т-А – "Дандалк" – 2:1

N Команда И В Н П М О 1 ЗЕНИТ 6 5 0 1 17-8 15 2 АЗ АЛКМААР АЗ АЛКМААР 6 2 2 2 6-10 8 3 МАККАБИ Т-А МАККАБИ Т-А 6 2 1 3 7-9 7 4 ДАНДОЛК ДАНДОЛК 6 1 1 4 5-8 4

Группа E

15.09: "Виктория" – "Рома" – 1:1, "Астра" – "Аустрия" - 2:3

29.09: "Рома" – "Астра" – 4:0, "Аустрия" – "Виктория" – 0:0

20.10: "Рома" – "Аустрия" – 3:3, "Виктория" – "Астра" – 1:2

03.10: "Астра" – "Виктория" – 1:1, "Аустрия" – "Рома" – 2:4

24.11: "Аустрия" – "Астра" - 1:2, "Рома" – "Виктория" - 4:1

08.12: "Астра" – "Рома" - 0:0, "Виктория" – "Аустрия" – 3:2

N Команда И В Н П М О 1 РОМА РОМА 6 3 3 0 16-7 12 2 АСТРА АСТРА 6 2 2 2 7-10 8 3 ВИКТОРИЯ 6 1 3 2 7-10 6 4 АУСТРИЯ АУСТРИЯ 6 1 2 3 11-14 5

Группа F

15.09: "Рапид" – "Генк" – 3:2, "Суссуоло" – "Атлетик" – 3:0

29.09: "Атлетик" – "Рапид" – 1:0, "Генк" – "Сассуоло" – 3:1

20.10: "Генк" – "Атлетик" – 2:0, "Рапид" – "Сассуоло" – 1:1

03.10: "Атлетик" – "Генк" – 5:3, "Сассуоло" – "Рапид" – 2:2

24.11: "Атлетик" – "Сассуоло" - 3:2, Генк – Рапид - 1:0

08.12: "Рапид" – "Атлетик" - 1:1, "Сассуоло" – "Генк" – 0:2

N Команда И В Н П М О 1 ГЕНК ГЕНК 6 4 0 2 13-9 12 2 АТЛЕТИК 6 3 1 2 10-11 10 3 РАПИД РАПИД 6 1 3 2 7-8 6 4 САССУОЛО САССУОЛО 6 1 2 3 9-11 5

Группа G

15.09: "Панатинаикос" – "Аякс" – 1:2, "Стандард" – "Сельта" – 1:1

29.09: "Сельта" – "Панатинаикос" – 2:0, "Аякс" – "Стандард" – 1:0

20.10: "Сельта" – "Аякс" – 2:2, "Стандарт" – "Панатинаикос" – 2:2

03.10: "Аякс" – "Сельта" – 3:2, "Панатинаикос" – "Стандарта" – 0:3

24.11: "Аякс" – "Панатинаикос" - 2:0, "Сельта" – "Стандард" - 1:1

08.12: "Панатинаикос" – "Сельта" - 0:2, "Стандард" – "Аякс" – 1:1

N Команда И В Н П М О 1 АЯКС 6 4 2 0 11-6 14 2 СЕЛЬТА СЕЛЬТА 6 2 3 1 10-7 9 3 СТАНДАРД СТАНДАРД 6 1 4 1 8-6 7 4 ПАНАТИНАИКОС ПАНАТИНАИКОС 6 0 1 5 3-13 1

Группа Н

15.09: "Коньяспор" – "Шахтер" – 0:1, "Брага" - "Гент" – 1:1

29.09: "Шахтер" – "Брага" – 2:0, "Гент" – "Коньяспор" – 2:0

20.10: "Шахтер" – "Гент" – 5:0, "Коньяспор" – "Брага" – 1:1

03.10: "Гент" – "Шахтер" – 3:5, Брага "Коньяспор" – 3:1

24.11: "Шахтер" – "Коньяспор" - 4:0, "Гент" – "Брага" - 2:2

08.12: "Брага" – "Шахтер" - 2:4, "Коньяспор" – "Гент" – 0:1

N Команда И В Н П М О 1 ШАХТЕР 6 6 0 0 21-5 18 2 ГЕНТ 6 2 2 2 9-13 8 3 БРАГА БРАГА 6 1 3 2 9-11 6 4 КОНЬЯСПОР КОНЬЯСПОР 6 0 1 5 2-1 1

Группа I

15.09: "Ницца" – "Шальке" – 0:1, "Зальцбург" – "Краснодар" – 0:1

29.09: "Краснодар" – "Ницца" – 5:2, "Шальке" – "Зальцбург" – 3:1

20.10: "Краснодар" – "Шальке" – 0:1, "Зальцбург" – "Ницца" – 0:1

03.10: "Ницца" – "Зальцбург" – 0:2, "Шальке" – "Краснодар" – 2:0

24.11: "Краснодар" – "Зальцбург" - 1:1, "Шальке" – "Ницца" - 2:0

08.12: "Ницца"- "Краснодар" – 2:1, "Зальцбург" – "Шальке" – 2:0

N Команда И В Н П М О 1 ШАЛЬКЕ 6 5 0 1 9-3 15 2 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 6 2 1 3 8-8 7 3 ЗАЛЬЦБУРГ ЗАЛЬЦБУРГ 6 2 1 3 6-6 7 4 НИЦЦА НИЦЦА 6 2 0 4 5-11 6

Группа J

15.09: ПАОК – "Фиорентина" – 0:0, "Карабах" – "Слован" – 2:2

29.09: "Фиорентина" – "Карабах" – 5:1, "Слован" – ПАОК – 1:2

20.10: "Слован" – "Фиорентина" – 1:3, "Карабах" – ПАОК – 2:0

03.10: "Фиорентина" – "Слован" – 3:0, ПАОК – "Карабах" – 0:1

24.11: "Фиорентина" – ПАОК – 2:3, "Слован" – "Карабах" – 3:0

08.12: "Карабах" – "Фиорентина" – 1:2, ПАОК – "Слован" – 2:0

N Команда И В Н П М О 1 ФИОРЕНТИНА 6 4 1 1 15-6 13 2 ПАОК 6 3 1 2 7-6 10 3 КАРАБАХ КАРАБАХ 6 2 1 3 7-12 7 4 СЛОВАН СЛОВАН 6 1 1 4 7-12 4

Группа K

15.09: "Интер" – "Хапоэль" Б-Ш – 0:2, "Саутгемптон" – "Спарта" – 3:0

29.09: "Хапоэль" Б-Ш – "Саутгемптон" – 0:0, "Спарта" – "Интер" – 3:1

20.10: "Интер" – "Саутгемптон" – 1:0, "Хапоэль" – Б-Ш - "Спарта" – 0:1

03.10: "Саутгемптон" – "Интер" – 1:2, "Спарта" – "Хапоэль" Б-Ш – 2:1

24.11: "Хапоэль" Б-Ш – "Интер" – 3:2, "Спарта" – "Прага" – 1:0

08.12: "Интер" – "Спарта" – 2:1, "Саутгемптон" – "Хапоэль" Б-Ш – 1:1

N Команда И В Н П М О 1 СПАРТА СПАРТА 6 4 0 2 8-6 12 2 ХАПОЭЛЬ Б-Ш ХАПОЭЛЬ Б-Ш 6 2 2 2 6-6 8 3 САУТГЕМПТОН САУТГЕМПТОН 6 2 2 2 6-4 8 4 ИНТЕР 6 2 0 4 7-11 6

Группа L

15.09: "Османлыспор" – "Стяуа" – 2:0, "Вильярреал" – "Цюрих" – 2:1

29.09: "Стяуа" – "Вильярреал" – 1:1, "Цюрих" – "Османлысспор" – 2:1

20.10: "Стяуа" – "Цюрих" – 1:1, "Османлысспор" – "Вильярреал" – 2:2

03.10: "Цюрих" – "Стяуа" – 0:0, "Вильярреал" - "Османлысспор" – 1:2

21.11: "Стяуа" – "Османлыспор" – 2:1, "Цюрих" – "Вильярреал" - 1:1

08.12: "Османлыспор" – "Цюрих" – 2:0, "Вильярреал" – "Стяуа" – 2:1

N Команда И В Н П М О 1 ОСМАНЛЫСПОР 6 3 1 2 10-7 10 2 ВИЛЬЯРРЕАЛ 6 2 3 1 9-8 9 3 ЦЮРИХ ЦЮРИХ 6 1 3 2 5-7 6 4 СТЯУА СТЯУА 6 1 3 2 5-7 6

КВАЛИФИКАЦИЯ

Раунд плей-офф (18 и 25 августа)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Шахтер" Донецк (Украина) - 1:2, 0:2

"Астана" (Казахстан) - БАТЭ (Беларусь) – 2:0, 2:2

"Митьюлланд" (Дания) - "Османлыспор" (Турция) - 0:1, 0:2

"Локомотива" Загреб (Хорватия) - "Генк" (Бельгия) - 2:2, 0:2

"Динамо" Тбилиси (Грузия) - ПАОК (Греция) - 0:3, 0:2

"Бейтар" (Израиль) - "Сент-Этьен" (Франция) - 1:2, 0:0

"Тренчин" (Словакия) - "Рапид" Вена (Австрия) - 0:4, 2:0

"Габала" (Азербайджан) - "Марибор" (Словения) – 3:1, 0:1

"Астра" (Румыния) - "Вест Хэм" (Англия) – 1:1, 1:0

"Панатинаикос" (Греция) - "Брондбю" (Дания) – 3:0, 1:1

"Гент" (Бельгия) - "Шкендия" (Македония) – 2:1, 4:0

"Сендерюске" (Дания) - "Спарта" Прага (Чехия) - 0:0, 2:3

"Гетеборг" (Швеция) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:0, 0:3

"Арука" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1, 1:2

АЕК Ларнака (Кипр) - "Слован" Либерец (Чехия) - 0:1, 0:3

"Аустрия" (Австрия) - "Русенборг" (Норвегия) – 2:1, 2:1

"Войводина" (Сербия) - "Алкмаар" (Голландия) - 0:3, 0:0

"Славия" (Чехия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 0:3, 0:3

"Фенербахче" (Турция) - "Грассхопперс" (Швейария) – 3:0, 2:0

"Краснодар" (Россия) - "Партизани" (Албания) – 4:0, 0:0

"Сассуоло" (Италия) - "Црвена Звезда" (Сербия) – 3:0, 1:1

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Хайдук" Сплит (Хорватия) – 2:1, 1:2 (пен. 4:3)

Третий квалификационный раунд (28 июля и 4 августа)



"Локомотива" Загреб (Хорватия) - "Ворскла" (Украина) – 0:0, 3:2

"Александрия" (Украина) – "Хайдук" (Хорватия) - 0:3, 1:3

"Лилль" (Франция) - "Габала" (Азербайджан) - 1:1, 0:1

"Герта" (Германия) - "Брондбю" (Дания) - 1:0, 1:3

"Истанбул" (Турция) - Риека (Хорватия) – 0:0, 2:2

"Хераклес" (Голландия) - "Арока" (Португалия) - 1:1, 0:0

"Шкендия" (Македония) - "Млада Болеслав" (Чехия) – 2:0, 0:1

"Видеотон" (Венгрия) - "Мидтьюлланд" (Дания) - 0:1, 1:1 (ДВ)

"Гетеборг" (Швеция) - ХИК (Финляндия) – 1:2, 2:0

"Адмира-Ваккер" (Австрия) - "Слован" (Чехия) - 1:2, 0:2

"Гент" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния) – 5:0, 0:0

"Грассхопперс" (Швейцария) – "Аполлон" (Кипр) – 2:1

"Сент-Этьен" (Франция) - АЕК Афины (Греция) – 0:0, 1:0

АЕК Ларнака (Кипр) - "Спартак" М (Россия) – 1:1, 1:0

"Пандурий" (Румыния) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 1:3, 1:2

"Войводина" (Сербия) - "Динамо" Минск (Беларусь) – 1:1, 2:0

"Елгава" (Латвия) – "Бейтар" (Израиль) - 1:1, 0:3

"Биркиркара" (Мальта) - "Краснодар" (Россия) - 0:3, 1:3

"Заглембе" (Польша) - "Сендерйюске" (Дания) - 1:2, 1:1

"Люцерн" (Швейцария) - "Сассуоло" (Италия) - 1:1, 0:3

АЗ Алкмар (Голландия) - "Янина" (Греция") – 1:0, 2:1

"Панатинаикос" (Греция) - АИК (Швеция) – 1:0, 2:0

"Османлыспор" (Турция) - "Нымме Калью" (Эстония) – 1:0, 2:0

"Абердин" (Шотландия) - "Марибор" (Словения) - 1:1, 0:1

"Аустрия" (Австрия) - "Спартак" Трнава (Словакия) – 0:1, 1:0 (5:4 пен)

"Торпедо-Белаз" (Беларусь) - "Рапид" (Австрия) - 0:0, 0:3

"Генк" (Бельгия) - "Корк Сити" (Ирландия) – 1:0, 2:1

"Домжале" (Словения) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:1, 0:3

"Славия" (Чехия) - "Риу Аве" (Португалия) – 0:0, 1:1

Второй квалификационный раунд (14 и 20/21 июля)

"Ширак" (Армения) - "Спартак" (Т, Словакия) - 1:1, 0:2

"Динамо" (Мн, Беларусь) - "Сент-Патрикс" (Ирландия) – 1:1, 1:0

"Партизан" (Сербия) - "Заглембе" (Польша) - 0:0, 0:0 (3:4 пен)

"Войводина" (Сербия) - "Коннан Номадс" (Уэльс) – 1:0, 2:1

"Маккаби" (Х, Израиль) - "Нымме Калью" (Эстония) - 1:1, 1:1 (3:5 пен)

"Хиберниан" (Шотландия) - "Брондбю" (Дания) - 0:1, 1:0 (3:5 пен)

"Шахтер" (С, Беларусь) - "Домжале" (Словения) - 1:1, 1:2

"Аустрия" (В, Австрия) - "Кукеси" (Албания) – 1:0, 4:1

МТК (Венгрия) - "Габала" (Азербайджан) – 1:2, 0:2

"Берое" (Болгария) - ХИК (Финляндия) - 1:1, 0:1

РоПС (Финляндия) - "Локомотив" (З, Хорватия) - 1:1, 0:3

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Шкендия" (Македония) - 0:0, 0:1

"Рейкьявик" (Исландия) - "Грассхоппер" (Швейцария) - 3:3, 1:2

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Вадуц" (Лихтенштейн) – 3:0, 2:2

"Зимбру" (Молдова) - "Османлыспор" (Турция) - 2:2, 0:5

"Янина" (Греция) - "Одд" (Норвегия) – 3:0, 1:3

"Биркиркара" (Мальта) - "Хартс" (Шотландия) – 0:0, 2:1

"Марибор" (Словения) - "Левски" (Болгария) – 0:0, 1:1

"Пяст" (Польша) - "Гетеборг" (Швеция) - 0:3, 0:0

"Слован" (Словакия) - "Елгава" (Латвия) - 0:0, 0:3

"Бейтар" (И, Израиль) - "Омония" (Кипр) – 1:0, 2:3

"Адмира-Ваккер" (Австрия) - "Кяпяз" (Азербайджан) – 1:0, 2:0

"Абердин" (Шотландия) - "Вентспилс" (Латвия) – 3:0, 1:0

"Хэкен" (Швеция) - "Корк Сити" (Ирландия) - 1:1, 0:1

"Кайрат" (Казахстан) - "Маккаби" (Т-А, Израиль) - 1:1, 1:2

"Дебрецен" (Венгрия) - "Торпедо-Белаз" (Беларусь) - 1:2, 0:1

КСМС (Румыния) - "Хайдук" (Хорватия) - 2:2, 1:2

"Видеотон" (Венгрия) - "Чукарички" (Сербия) – 2:0, 1:1

"Клифтонвиль" (С.Ирландия) - АЕК (Кипр) - 2:3, 0:2

АИК (Швеция) - "Европа" (Гибралтар) – 1:0, 1:0

"Левадия" (Эстония) - "Славия" (Чехия) - 3:1, 0:2

"Генк" (Бельгия) - "Будучност" (Черногория) – 2:0, 0:2 (4:2)

"Сендерюске" (Дания) - "Стремсгодсет" (Норвегия) – 2:1, 2:2

Первый квалификационный раунд (28/30 июня – 5/6/7 июля)

"Мидтьюлланд" (Дания) - "Судува" (Литва) – 1:0, 0:1

"Хартс" (Шотландия) - "Инфонет" (Эстония) – 2:1, 4:2

"Коннан Номадс" (Уэльс) - "Стабек" (Норвегия) – 0:0, 1:0

"Вентспилс" (Латвия) - "Викингур" (Фареры) – 2:0, 2:0

"Линфилд" (С.Ирландия) - "Корк Сити" (Ирландия) - 0:1, 1:1

"Левадия" (Эстония) - "Торсхавн" (Фареры) – 1:1, 2:0

"Атлантас" (Литва) - ХИК (Финляндия) - 0:2, 1:1

"Гетеборг" (Швеция) - "Лландудно Таун" (Уэльс) – 5:0, 2:1

"Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Женесс" (Люксембург) – 1:0, 1:2

"Рейкьявик" (Исландия) - "Гленавон" (С.Ирландия) – 2:1, 6:0

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Ропс" (Финляндия) - 0:2, 1:1

"Валюр" (Исландия) - "Брондбю" (Дания) - 1:4, 0:6

"Абердин" (Шотландия) - "Фола" (Люксембург) – 3:1, 0:1

"Тракай" (Литва) - "Нымме Калью" (Эстония) - 2:1, 1:4

"Динамо" (Мн, Беларусь) - "Спартак" (Ю, Латвия) – 2:1, 2:0

"Брейдаблик" (Исландия) - "Елгава" (Латвия) - 2:3, 2:2

"Рунавик" (Фареры) - "Шахтер" (С, Беларусь) - 0:2, 0:5

АИК (Швеция) - "Бала Таун" (Уэльс) – 2:0, 2:0

"Дифферданж" (Люксембург) - "Клифтонвиль" (С.Ирландия) - 1:1, 0:2

"Одд" (Норвегия) - "Марьехамн" (Финляндия) – 2:0, 1:1

"Домжале" (Словения) - "Луситанс" (Андорра) – 3:1, 2:1

"Бокель" (Черногория) - "Войводина" (Сербия) - 1:1, 0:5

АЕК (Кипр) - "Фольгоре" (Сан-Марино) – 3:0, 3:1

"Дила" (Грузия) - "Ширак" (Армения) - 1:0, 0:1 (1:4, пен)

"Видеотон" (Венгрия) - "Заря" (Молдова) – 3:0, 0:2

"Ла Фьорита" (Сан-Марино) - "Дебрецен" (Венгрия) - 0:5, 0:2

"Бальцан" (Мальта) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 0:2, 2:1

"Габала" (Азербайджан) - "Самптредия" (Грузия) – 5:1, 1:2

"Бананц" (Армения) - "Омония" (Кипр) - 0:1, 1:4

"Зимбру" (Молдова) - "Чихура" (Грузия) – 0:1, 3:2

"Европа" (Гибралтар) - "Пюник" (Армения) – 2:0, 1:2

"Маккаби" (ТА, Израиль) - "Горица" (Словения) – 3:0, 1:0

"Теута" (Албания) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:1, 0:5

"Партизани" (Албания) - "Слован" (Словакия) - 0:0, отменен*

"Берое" (Болгария) - "Радник" (Босния) – 0:0, 2:0

"Кукеси" (Албания) - "Рудар" (Черногория) – 1:1, 1:0

"Широки Бриег" (Босния) - "Биркиркара" (Мальта) - 1:1, 0:2

"Славия" (С, Болгария) - "Заглембе" (Польша) - 1:0, 0:3

"Шкендия" (Македония) - "Краковия" (Польша) – 2:0, 2:1

"Санта-Колома" (Андорра) - "Локомотив" (З, Хорватия) - 1:3, 1:4

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Силекс" (Македония) – 3:1, 2:1

"Работнички" (Македония) - "Будучност" (Черногория) - 1:1, 0:1

"Спартак" (Т, Словакия) - "Хибернианс" (Мальта) – 3:0, 3:0

"Кяпяз" (Азербайджан) - "Дачиа" (Молдова) – 0:0, 1:0

"Слобода" (Босния) - "Бейтар" (И, Израиль) - 0:0, 0:1

"Чукарички" (Сербия) - "Ордабасы" (Казахстан) – 3:0, 3:3

"Адмира" (Австрия) - "Спартак" (М, Словакия) – 1:1, 3:2

"Актобе" (Казахстан) - МТК (Венгрия) - 1:1, 0:2

* Из-за дисквалификации "Скандербеу" "Партизани" получил путевку в Лигу чемпионов, "Слован" автоматически вышел во второй раунд Лиги Европы. Подробнее..