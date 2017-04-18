"Лестер" не проиграл "Атлетико", но вылетел из Лиги чемпионов
Мадридский клуб в третий раз за последние четыре сезона вышел в полуфинал Лиги чемпионов
"Лестер" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов прервал свою четырехмачтовую победную серию дома, сыграв вничью с мадридским "Атлетико", и вылетел с турнира.
Хозяева поля с первых минут завладели инициативой в матче и принялись атаковать ворота Яна Облака, однако быстро "получили по зубам" от Сауля Ньигеса, который замкнул навес с фланга от Фелипе Луиса.
К слову, испанец забил свой третий гол в Лиге чемпионов и все – на выезде. Больше него в текущем сезоне огорчал соперников в их же логове только форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани.
До перерыва "Лестер" сумел ответить лишь выстрелом от Мареза в руки Облаку, а гости ответили несколькими опасными контрвыпадами в исполнении Карраско и все того де Ньигеса.
Однако на второй тайм "лисы" вышли с максимальным настроем и хорошенько зажали соперника в его собственной штрафной площади. Несколько атак "Лестера" подряд завершались ударами по воротам "Атлетико" с близкого расстояния, однако мяч упорно находил по дороге препятствие в виде защитников, пока за дело не взялся главный бомбардир команды Джейми Варди.
Форвард сборной Англии подкараулили отскок после удара Чилвелла и с линии вратарской расстрелял ворота Облака. Хозяева поля продолжили нагнетать у ворот соперника, но больше выжать им не удалось.
Отметим, что "Лестер" не может выиграть у "Атлетико" ни одного матча, а всего команды между собой встречались уже шесть раз. А "матрасники" вышли в третий полуфинал Лиги чемпионов за последние четыре сезона.
"Лестер" – "Атлетико" – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Варди (61) – Сауль (26)
"Лестер": Шмейхель, Морган (Амарти, 84), Фукс, Симпсон, Беналуан (Чилуэлл, 46), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Окадзаки (Ульоа, 46), Варди.
"Атлетико": Облак, Годин, Савич, Филипе Луис (Корреа, 74), Хименес, Феррейра Карраско (Торрес, 69), Габи, Коке, Сауль, Гризманн, Хуанфран (Люка Эрнандес, 56).
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