"Ланус" стал обладателем Суперкубка Аргентины

Сегодня, 12:34

Чемпионы страны обыграли "Ривер Плейт"

&quot;Ланус&quot; с трофеем. Фото Twitter
"Ланус" с трофеем. Фото Twitter

В поединке за Суперкубок Аргентины-2017 "Ланус" разгромил "Ривер Плейт" со счетом – 3:0.

Эта победа в Суперкубке Аргентины стала для "Лануса" первой в истории клуба.

Матч между победителем Кубка Аргентины и чемпионом страны проводится с 2012 года. По одному разу этот титул выигрывали "Арсенал", "Велес Сарсфилд", "Сан-Лоренсо" и "Уракан".

Напомним, "Ланус" является действующим чемпионом Аргентины, а "Ривер Плейт" обладателем национального кубка.
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Источник:

Sport Arena

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