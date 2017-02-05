"Ланус" стал обладателем Суперкубка Аргентины
Чемпионы страны обыграли "Ривер Плейт"
В поединке за Суперкубок Аргентины-2017 "Ланус" разгромил "Ривер Плейт" со счетом – 3:0.
Эта победа в Суперкубке Аргентины стала для "Лануса" первой в истории клуба.
Матч между победителем Кубка Аргентины и чемпионом страны проводится с 2012 года. По одному разу этот титул выигрывали "Арсенал", "Велес Сарсфилд", "Сан-Лоренсо" и "Уракан".
Напомним, "Ланус" является действующим чемпионом Аргентины, а "Ривер Плейт" обладателем национального кубка.
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