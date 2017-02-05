"Ланус" стал обладателем Суперкубка Аргентины

В поединке за Суперкубок Аргентины-2017 "Ланус" разгромил "Ривер Плейт" со счетом – 3:0.

Эта победа в Суперкубке Аргентины стала для "Лануса" первой в истории клуба.

Матч между победителем Кубка Аргентины и чемпионом страны проводится с 2012 года. По одному разу этот титул выигрывали "Арсенал", "Велес Сарсфилд", "Сан-Лоренсо" и "Уракан".

Напомним, "Ланус" является действующим чемпионом Аргентины, а "Ривер Плейт" обладателем национального кубка.