Криштиану Роналду удивил образом на дне рождения своей девушки (фото)
Португалец надел оригинальный пиджак и длинные бусы
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
На днях девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес праздновала 23-й день рождения.
По этому случаю португалец свозил испанку на романтический ужин в Мадриде.
Криштиану нацепил интересные кольца, надел оригинальный пиджак и... длинные бусы. Образ Роналду удивил испанские СМИ.
Напомним, что с начала года ходят слухи, что Криштиану и Джорджина собираются пожениться. Ориентировочно свадьба состоится этим летом.
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