Криштиану Роналду удивил образом на дне рождения своей девушки (фото)

На днях девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес праздновала 23-й день рождения.

По этому случаю португалец свозил испанку на романтический ужин в Мадриде.

Криштиану нацепил интересные кольца, надел оригинальный пиджак и... длинные бусы. Образ Роналду удивил испанские СМИ.

Напомним, что с начала года ходят слухи, что Криштиану и Джорджина собираются пожениться. Ориентировочно свадьба состоится этим летом.