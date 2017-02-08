Коноплянка забил гол в Кубке Германии через восемь минут после выхода на поле

Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка забил гол в 1/8 финала Кубка Германии против "Зандхаузена", выступающего во второй Бундеслиге.

Коноплянка не попал в стартовый состав своей команды, но появился на поле после перерыва, а через восемь минут он отличился забитым мячом.

В итоге "Шальке" разгромил своего соперника со счетом 4:1, а Коноплянка записал на свой счет желтую карточку.

В текущем сезоне украинец провел за "кобальтовых" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два ассиста.

"Зандхаузен" – "Шальке" – 1:4

Голы: Вутен (64) – Шепф (38), Калигиури (43), Налдо (45), Коноплянка (71)

"Зандхаузен": Кналлер, Клингманн, Книппинг, Росбах, Кистер, Линсмайер, Куловиц, Пледль, Хелер, Вунгуйдика, Вутен

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Калигиури (Коноплянка, 63), Горецка, Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер