Коноплянка забил гол в Кубке Германии через восемь минут после выхода на поле
"Шальке" разгромил клуб второй немецкой Бундеслиги
Украинский футболист "Шальке" Евгений Коноплянка забил гол в 1/8 финала Кубка Германии против "Зандхаузена", выступающего во второй Бундеслиге.
Коноплянка не попал в стартовый состав своей команды, но появился на поле после перерыва, а через восемь минут он отличился забитым мячом.
В итоге "Шальке" разгромил своего соперника со счетом 4:1, а Коноплянка записал на свой счет желтую карточку.
В текущем сезоне украинец провел за "кобальтовых" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал два ассиста.
"Зандхаузен" – "Шальке" – 1:4
Голы: Вутен (64) – Шепф (38), Калигиури (43), Налдо (45), Коноплянка (71)
"Зандхаузен": Кналлер, Клингманн, Книппинг, Росбах, Кистер, Линсмайер, Куловиц, Пледль, Хелер, Вунгуйдика, Вутен
"Шальке": Ферманн, Хеведес, Настасич, Налдо, Колашинац, Калигиури (Коноплянка, 63), Горецка, Стамбули, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер
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