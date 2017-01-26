Китайские инвесторы приобрели команду Первой лиги Украины

Инвесторы из Китая приобрели украинский футбольный клуб "Сумы", выступающий в Первой лиге. Об этом сообщает сайт города Сумы.

Результатом двухмесячных переговоров стало подписание договора между партнерами – Сумской ОГА, руководством ПАО Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (СНПО) и Китайской инвестиционной группой.

"Наша цель – создать перспективную, экономически окупаемую структуру. Мы сделаем все, чтобы ПФК занял по итогам сезона не ниже 6-й позиции. Главная цель – Премьер-лига", – оптимистично настроены новые хозяева.

Руководить командой будет экс-игрок "Днепра" Владимр Лютый, возглавлявший ранее команды из Германии, России и Молдовы.

В текущем сезоне Первой лиги ПФК "Сумы" занимают 16-е место в турнирной таблице.