Китайские инвесторы приобрели команду Первой лиги Украины
Новые владельцы поставили цель вывести "Сумы" в Премьер-лигу
Инвесторы из Китая приобрели украинский футбольный клуб "Сумы", выступающий в Первой лиге. Об этом сообщает сайт города Сумы.
Результатом двухмесячных переговоров стало подписание договора между партнерами – Сумской ОГА, руководством ПАО Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (СНПО) и Китайской инвестиционной группой.
"Наша цель – создать перспективную, экономически окупаемую структуру. Мы сделаем все, чтобы ПФК занял по итогам сезона не ниже 6-й позиции. Главная цель – Премьер-лига", – оптимистично настроены новые хозяева.
Руководить командой будет экс-игрок "Днепра" Владимр Лютый, возглавлявший ранее команды из Германии, России и Молдовы.
В текущем сезоне Первой лиги ПФК "Сумы" занимают 16-е место в турнирной таблице.
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