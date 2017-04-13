Как судья подарил "Атлетико" победу над "Лестером" в Лиге чемпионов. Обзор матча

Сегодня, 00:10

Голы и лучшие моменты матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Лестер"


Французский нападающий Антуан Гризманн принес мадридскому "Атлетико" победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Лестера".

Гризманн реализовал пенальти, который сам же и заработал, однако на повторе отчетливо видно, что нарушение был за пределами штрафной площади.

Ответный матч пройдет 18 апреля в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".

"Атлетико" – "Лестер" – 1:0
Гол: Гризманн (28, пен)
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Сегодня|Спорт

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