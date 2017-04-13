Как судья подарил "Атлетико" победу над "Лестером" в Лиге чемпионов. Обзор матча
Голы и лучшие моменты матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Атлетико" – "Лестер"
Французский нападающий Антуан Гризманн принес мадридскому "Атлетико" победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Лестера".
Гризманн реализовал пенальти, который сам же и заработал, однако на повторе отчетливо видно, что нарушение был за пределами штрафной площади.
Ответный матч пройдет 18 апреля в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".
"Атлетико" – "Лестер" – 1:0
Гол: Гризманн (28, пен)
Вы сейчас просматриваете новость "Как судья подарил "Атлетико" победу над "Лестером" в Лиге чемпионов. Обзор матча". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии