Как судья подарил "Атлетико" победу над "Лестером" в Лиге чемпионов. Обзор матча

Французский нападающий Антуан Гризманн принес мадридскому "Атлетико" победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против английского "Лестера".

Гризманн реализовал пенальти, который сам же и заработал, однако на повторе отчетливо видно, что нарушение был за пределами штрафной площади.

Ответный матч пройдет 18 апреля в Лестере на стадионе "Кинг Пауэр".

"Атлетико" – "Лестер" – 1:0

Гол: Гризманн (28, пен)