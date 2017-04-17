Игрок "Коламбуса" поймал шайбу лицом и установил рекорд клуба

Сегодня, 21:40

Зак Веренски пострадал в матче против "Питтсбург Пингвинз"


Защитник "Коламбус Блю Джекетс" Зак Веренски в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с "Питтсбург Пингвинз" получил шайбой в лицо.

Во втором периоде при счете 3:2 в пользу "Коламбуса" в него попала шайба после броска Фила Кессела.

19-летний Веренски сумел продолжить матч и принял участие в третьем периоде, однако в овертайме на льду уже не появился.

К слову, Веренски в этом матче не только пострадал. В возрасте 19 лет и 271 дня американский хоккеист стал самым молодым автором гола в истории "мундиров" в плей-офф НХЛ.
хоккей, НХЛ, Питтсбург Пингвинз, Коламбус Блю Джекетс

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Источник:

Championat.ru

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