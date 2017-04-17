Игрок "Коламбуса" поймал шайбу лицом и установил рекорд клуба
Зак Веренски пострадал в матче против "Питтсбург Пингвинз"
Защитник "Коламбус Блю Джекетс" Зак Веренски в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с "Питтсбург Пингвинз" получил шайбой в лицо.
Во втором периоде при счете 3:2 в пользу "Коламбуса" в него попала шайба после броска Фила Кессела.
19-летний Веренски сумел продолжить матч и принял участие в третьем периоде, однако в овертайме на льду уже не появился.
К слову, Веренски в этом матче не только пострадал. В возрасте 19 лет и 271 дня американский хоккеист стал самым молодым автором гола в истории "мундиров" в плей-офф НХЛ.
Playoff hockey... pic.twitter.com/4GNoLYVECu— Zach Werenski (@ZachWerenski) 17 апреля 2017 г.
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