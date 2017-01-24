"Гранада" купила футболиста на позицию Артема Кравца

Сегодня, 18:08

Адриан Рамос перешел из "Боруссии" в "Гранаду"

Адриан Рамос будет играть за &quot;Гранаду&quot;. Фото granadacf.es
Адриан Рамос будет играть за "Гранаду". Фото granadacf.es

Колумбийский форвард "Боруссии" Адриан Рамос на правах аренды будет играть до конца сезона в "Гранаде", сообщает официальный сайт испанской команды.

За дортмундскую "Боруссию" в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Рамос отыграл семь матчей и дважды сумел отличиться. Ранее 31-летним нападающим интересовались клубы из Китая.

"Гранада" одержала всего одну победу в этом сезоне Примеры и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. Напомним, что лучший бомбардир "Гранады" в нынешнем сезоне – Артем Кравец, которого клуб арендовал у киевского "Динамо".
Боруссия Дортмунд, Артем Кравец, Гранада, Адриан Рамос

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Сегодня|Спорт

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