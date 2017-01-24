"Гранада" купила футболиста на позицию Артема Кравца

Адриан Рамос перешел из "Боруссии" в "Гранаду"

Колумбийский форвард "Боруссии" Адриан Рамос на правах аренды будет играть до конца сезона в "Гранаде", сообщает официальный сайт испанской команды.

За дортмундскую "Боруссию" в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Рамос отыграл семь матчей и дважды сумел отличиться. Ранее 31-летним нападающим интересовались клубы из Китая.

"Гранада" одержала всего одну победу в этом сезоне Примеры и занимает предпоследнюю, 19-ю строчку. Напомним, что лучший бомбардир "Гранады" в нынешнем сезоне – Артем Кравец, которого клуб арендовал у киевского "Динамо".