Голландцы решили ввести систему видеоповторов в своем футбольном чемпионате

Руководитель проекта видеоарбитров Королевского футбольного союза Голландии Майк ван дер Руст сообщил, что начиная с сезона-2018/19 на всех матчах внутреннего чемпионата будет использоваться система видеоповторов. До этого будут проводиться испытания системы.

ФИФА согласовала весь процесс с футбольным миром. Это значит, что до 2018 года будут проводиться тесты. До этого ничего не изменится. Будет много испытаний. В Голландии в следующем сезоне видеоассистенты будут работать на матчах Кубка страны, а начиная с сезона-2018/19 внедрим систему во всех лигах. На международном уровне система будет опробована на молодежном чемпионате мира и Кубке конфедераций. Затем ФИФА и IFAB дадут оценку системе. Так что пока мы находимся в тестовом режиме. Арбитры нуждаются в помощи", – сказал ван дер Руст.

Напомним, что на днях во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр матча Виктор Кашшаи допустил ряд ошибок в пользу хозяев поля, после чего разговоры о необходимости видеоповторов в футболе начались с новой силой.