Голландцы решили ввести систему видеоповторов в своем футбольном чемпионате
Следующий сезон станет последним, в котором судьи не будут иметь возможность просмотреть замедленный повтор
Руководитель проекта видеоарбитров Королевского футбольного союза Голландии Майк ван дер Руст сообщил, что начиная с сезона-2018/19 на всех матчах внутреннего чемпионата будет использоваться система видеоповторов. До этого будут проводиться испытания системы.
ФИФА согласовала весь процесс с футбольным миром. Это значит, что до 2018 года будут проводиться тесты. До этого ничего не изменится. Будет много испытаний. В Голландии в следующем сезоне видеоассистенты будут работать на матчах Кубка страны, а начиная с сезона-2018/19 внедрим систему во всех лигах.
На международном уровне система будет опробована на молодежном чемпионате мира и Кубке конфедераций. Затем ФИФА и IFAB дадут оценку системе. Так что пока мы находимся в тестовом режиме. Арбитры нуждаются в помощи", – сказал ван дер Руст.
Напомним, что на днях во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр матча Виктор Кашшаи допустил ряд ошибок в пользу хозяев поля, после чего разговоры о необходимости видеоповторов в футболе начались с новой силой.
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