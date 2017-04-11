Главный тренер сборной Аргентины ушел в отставку

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса покинул свой пост. Об этом ESPN рассказал президент Ассоциации футбола страны Клаудио Тапиа.

Имя нового наставника команды будет названо позднее. Причиной ухода Баусы стали неудовлетворительные результаты сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года. Аргентинская команда идет на пятом месте в турнирной таблице зоны Южной Америки, имея в активе 22 очка после 14 матчей. Эта позиция не позволяет получить прямую путевку на мундиаль.

Бауса возглавил сборную Аргентины 1 августа прошлого года, придя на смену Херардо Мартино. В конце июня 2016-го форвард "Барселоны" Лионель Месси объявил об окончании международной карьеры, но Бауса пообещал поговорить с игроком. 12 августа нападающий заявил о возвращении в национальную команду.