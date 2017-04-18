Где смотреть матч "Лестер" – "Атлетико"

Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете

Во вторник, 18 апреля, на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Лестер" примет мадридский "Атлетико".

Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команды Диего Симеоне – 2.05, на ничью – 3.50, – на победу "Лестера" – 3.90.

Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Лестер" – "Атлетико" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!

"Лестер" – "Атлетико" на ТВ:

Футбол-2 live

"Лестер" – "Атлетико" в интернете:

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