Где смотреть матч "Лестер" – "Атлетико"
Список трансляций ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете
Во вторник, 18 апреля, на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов: "Лестер" примет мадридский "Атлетико".
Букмекеры считают "Атлетико" фаворитом ответного матча: коэффициент на победу команды Диего Симеоне – 2.05, на ничью – 3.50, – на победу "Лестера" – 3.90.
Начало матча в 21:45. Следите за главными событиями встречи "Лестер" – "Атлетико" в модуле онлайна и комментируйте игру вместе с нами!
"Лестер" – "Атлетико" на ТВ:
Футбол-2 live
"Лестер" – "Атлетико" в интернете:
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