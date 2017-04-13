Футболисты "Карпат" постреляли на полигоне
Игроки сходили в гости к солдатам
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Фото ФК "Карпаты"
Футболисты львовских "Карпат" сходили в гости к солдатам 184-го учебного центра сухопутных войск на Яворовском полигоне.
После небольшого знакомства с видами оружия, игроки провели пристрелку из пистолета. А потом в бронежилете и в каске постреляли из автомата.
После стрельб подарили солдатам мячи и провели небольшой спарринг.
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