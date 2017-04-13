Футболисты "Карпат" постреляли на полигоне

Игроки сходили в гости к солдатам

Футболисты львовских "Карпат" сходили в гости к солдатам 184-го учебного центра сухопутных войск на Яворовском полигоне.

После небольшого знакомства с видами оружия, игроки провели пристрелку из пистолета. А потом в бронежилете и в каске постреляли из автомата.

После стрельб подарили солдатам мячи и провели небольшой спарринг.