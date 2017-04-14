Футболисту сломали нос в драке студенческих команд

Один из футболистов екатеринбургской команды покинул поле с окровавленным лицом

В матче Национальной студенческой футбольной лиги между командами Уральского федерального университета из Екатеринбурга и Чеченского государственного университета из Грозного произошла массовая драка.

Во втором тайме при счете 1:1 в один из моментов встречи возник словесный конфликт между игроками, который перерос в потасовку. Игрок УрФУ Александр Тарасов получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Судья принял решение прекратить встречу.

