Футболисту сломали нос в драке студенческих команд

Сегодня, 13:00

Один из футболистов екатеринбургской команды покинул поле с окровавленным лицом


В матче Национальной студенческой футбольной лиги между командами Уральского федерального университета из Екатеринбурга и Чеченского государственного университета из Грозного произошла массовая драка.

Во втором тайме при счете 1:1 в один из моментов встречи возник словесный конфликт между игроками, который перерос в потасовку. Игрок УрФУ Александр Тарасов получил перелом носа и закрытую черепно-мозговую травму. Судья принял решение прекратить встречу.
 
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