Футболисту "Лейпцига" выбили зуб во время гола

Сегодня, 17:55

Диего Демме забил впервые в своей карьере


В матче 29 тура чемпионата Германии "Лейпциг" разгромил "Фрайбург" – 4:0. Четвертый гол за хозяев на последней минуте забил полузащитник Диего Демме. Ему попытался помешать игрок "Фрайбурга", ударив ногой по лицу. В результате Демме лишился зуба.

"Если Диего будет терять зуб после каждого своего гола, то к концу карьеры у него все равно будет достаточно зубов", – пошутил после матча наставник "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль. 

Юмор тренера понятен. Это был первый гол в карьере 25-летнего Демме.
футбол, чемпионат Германии, ФК Лейпциг

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Сегодня|Спорт

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