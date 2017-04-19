Футболисту "Лейпцига" выбили зуб во время гола

В матче 29 тура чемпионата Германии "Лейпциг" разгромил "Фрайбург" – 4:0. Четвертый гол за хозяев на последней минуте забил полузащитник Диего Демме. Ему попытался помешать игрок "Фрайбурга", ударив ногой по лицу. В результате Демме лишился зуба.

"Если Диего будет терять зуб после каждого своего гола, то к концу карьеры у него все равно будет достаточно зубов", – пошутил после матча наставник "Лейпцига" Ральф Хазенхюттль.

Юмор тренера понятен. Это был первый гол в карьере 25-летнего Демме.