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Футболист сборной Гвинеи-Бисау забил невероятный гол на Кубке Африки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/77_main.1484813688.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/77_tn.1484813688.jpg Футбол Пикети пробежал с мячом со своей половины поля

Футболист сборной Гвинеи-Бисау забил невероятный гол на Кубке Африки (видео)

Сегодня, 10:14

Пикети пробежал с мячом со своей половины поля


Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Пикети забил шедевральный гол в матче Кубка Африки против Камеруна (1:2).

Пикети подхватил мяч на свой половине поля, обыграл нескольких соперников, вошел в штрафную и пробил под перекладину.
футбол, Кубок Африки, сборная Гвинеи-Биссау

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Источник:

Сегодня|Спорт

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