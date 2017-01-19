Футболист сборной Гвинеи-Бисау забил невероятный гол на Кубке Африки (видео)
Пикети пробежал с мячом со своей половины поля
Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Пикети забил шедевральный гол в матче Кубка Африки против Камеруна (1:2).
Пикети подхватил мяч на свой половине поля, обыграл нескольких соперников, вошел в штрафную и пробил под перекладину.
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